Harrie (50) zwemt dagelijks in het ijskoude water van de Waal

De winterzwemmer is er afgelopen zomer mee begonnen. Toen het 34 graden was vond-ie het wel lekker, zwemmen. En nu houdt hij dat al maanden vol. Ook bij min 5 en een gevoelstemperatuur die nóg lager ligt. ,,Want je kunt dit trainen, je lijf went aan de kou.’’



Eenmaal in het water telt Harrie tot honderd, heel langzaam, dat is precies drie minuten. En dan gaat hij het water uit, snel afdrogen en de auto in. ,,Die tinteling als je uit het water komt, daar doe je het voor.’’