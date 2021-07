Hein heeft 36 zonnepanelen op zijn huis, maar moet in de zomer tóch nog betalen: ‘We worden gedupeerd’

Flinke stormscha­de in Tiel, container­kraan ingestort en dak van flat gewaaid; ook Leersum krijgt volle laag

18 juni TIEL / LEERSUM - Bij CTU Rivierenland aan De Grotewei in Tiel is een portaalkraan voor zeecontainers ingestort tijdens de storm. Ook elders in Tiel en in Leersum zorgde de storm voor veel schade.