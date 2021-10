Hoe veilig is De Goffert nog? ‘Dit is zo ernstig dat voorlopig geen publiek moet worden toegelaten’

Robert van Aken krijgt als nieuwe pastoor in Tilburg en Goirle twee medepasto­res

6 juni TILBURG - Robert van Aken wordt de nieuwe pastoor-deken voor De Goede Herder, de parochie met zes kerken in Tilburg en Goirle. Ook in de Emmaus-parochie in de Reeshof is hij benoemd. Van Aken krijgt twee medepastores: Cyrus van Vught en Harm Eskes.