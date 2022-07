In de buitenlucht en toch massaal corona opgelopen: hoe kan dat?

Hoe veilig is De Goffert nog? ‘Dit is zo ernstig dat voorlopig geen publiek moet worden toegelaten’

NIJMEGEN - Hoe veilig ben je nog in De Goffert? Dat is de grote vraag nadat zondag een deel van het uitvak instortte bij de derby tussen NEC en Vitesse. Hoogleraar Betonconstructies Max Hendriks van de TU Delft vindt het, in afwachting van onderzoek, in ieder geval raadzaam voorlopig geen publiek toe te laten in het voetbalstadion.

19 oktober