Linda (32) haalt bakzeil: 'Ik heb de stickers van de lesauto gehaald'

UPDATE Dode man (59) gevonden in sloot bij Wamel, geen sprake van misdrijf

4 februari WAMEL - Een voorbijganger heeft zaterdagochtend het dode lichaam van een 59-jarige Wamelnaar aangetroffen in een sloot op de Hogeweg in Wamel. Hoe het slachtoffer in de sloot terecht is gekomen, is niet bekend. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf of verkeersongeval.