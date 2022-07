‘Militairen redden leven van Vierdaagseloper’; ambulancebroeders denken daar anders over

Bizar: de dokter kwam even langs voor een kopje koffie en toen moesten alle 9400 kippen worden geruimd

Het is een wrang verhaal: een dierenarts dronk maandag een kopje koffie op zorgboerderij ’t Paradijs bij Barneveld en nam even een kijkje in een mobiele ren met 400 kuikens. Gevolg: alle kuikens plus 9000 legkippen uit een andere stal moesten worden geruimd. Want de dierenarts was ook in Zeewolde geweest, precies op het bedrijf waar een dag later vogelgriep werd geconstateerd.

29 oktober