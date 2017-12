Mishandeling van dominee in Rhenoy; het Betuwse dorp met Brabantse gemoedelijkheid

RHENOY - Rhenoy schrok vorige week op van de zware mishandeling van de dominee, in haar eigen kerk. Portret van het Betuwse dorp aan de Linge, waar de eensgezindheid nog groot is.

Je rijdt er makkelijk aan voorbij, maar als je vanaf de provinciale weg het dorp binnenkomt dan hangt hoog bovenin een lantaarnpaal een bordje met 'Rhenoy alert' en de afbeelding van een bewakingscamera.

Genieten

Via een Whatsapp-groep staan bewoners met elkaar in contact, zoals in veel andere plaatsen. Wie een verdachte situatie of persoon waarneemt, kan met een berichtje à la minuut de digitale noodklok luiden. Zoals afgelopen oudjaarsavond gebeurde, toen twee mannen wilden inbreken in een woning. De kraak mislukte, dankzij een oplettende buur die snel buurtgenoten en politieagenten optrommelde met een appje.

Niet dat het onveilig is in het dorp. Rhenoy is een prima plek om te wonen, vinden de dorpelingen. 'Het is hier genieten, elke dag maar weer', staat op een bord bij de bushalte.

Slijterij

Rhenoy, een prima plek om te wonen. © Foto Raphael Drent Rhenoy - waarschijnlijke betekenis: laagland ('ooi') langs de Rijn, ruim 700 inwoners - is ontstaan langs rivier de Linge, zoals bijna alle dorpen in dit gedeelte van West-Betuwe. Veel historische gebouwen zijn in de tijd verloren gegaan door brand en sloop, zoals twee kastelen, de oude katholieke kerk en talrijke woningen en boerderijen.



Maar de Lingedijk, waar de voorgevels van de woningen pal tegen de smalle weg zijn gebouwd, is zelfs op deze koude en grijze herfstdag sfeervol. De rechthoekige landjes tussen de dijk en de Linge zijn verlaten, op wat schapen en kippen na; de fruitbomen zijn kaal. Maar het is niet moeilijk voor te stellen dat het hier 's zomers een drukte is met wandelaars en fietsers op de dijk en dorpelingen die zich ontspannen in hun tuinen aan de Linge, waar kano's en motorbootjes passeren.



In het voormalige supermarktje zit nu een winkel voor hengels en ander visbenodigdheden. De bakker en de groenteman komen nog langs de deur. Een dorpscafé is er niet, wel een ruim bemeten slijterij.

Verbindende rol

Quote Er heerst hier wederzijds respect, ongeacht je achtergrond Twan van der Meer ,,Ik ben geboren in een Brabants dorp en die gemoedelijkheid tref je ook in Rhenoy’’, zegt Twan van der Meer, nog geen jaar voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy, kortweg VDR. Hij verhuisde ruim zes jaar geleden naar het Betuwse dorp. ,,Wij zijn hier heel makkelijk opgenomen in de gemeenschap. Er heerst hier wederzijds respect, ongeacht je achtergrond.’’



De hervormde kerk en met name haar dominee spelen daar volgens hem een belangrijke, verbindende rol in. ,,Daarom is het dorp ook zo geschrokken van wat hier vorige week is gebeurd.’’



Dinsdagmiddag 21 november rond 12 uur werd de 64-jarige hervormde dominee Ebi Wassenaar gevonden op de vloer van het monumentale witte kerkje aan de Dorpsstraat. Ze bloedde hevig aan haar hoofd. Ze zou de pianostemmer binnenlaten. Omdat het zo lang duurde kwam de huisgenote van de dominee poolshoogte nemen. Die kreeg de schrik van haar leven. Wassenaar werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze is bij kennis, maar door de harde klap op haar hoofd is ze halfzijdig verlamd geraakt.



Op diezelfde dag werd elders in de Betuwe een man aangetroffen die ook medische hulp nodig had en naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft sterke aanwijzingen dat deze man de dader is van de mishandeling, maar heeft hem om medische redenen nog steeds niet kunnen verhoren. Nadere mededelingen over de toedracht doet de politie vooralsnog niet. Familie van Wassenaar noch haar huisgenote willen de pers te woord staan.

Bewoners reageerden vol ongeloof op de zware mishandeling. Omdat de waarschijnlijke dader snel werd opgespoord, bleef het rustig in het dorp. De verdachte komt niet uit Rhenoy, daar zijn bewoners zeker van. Zondag kwamen er zo'n 250 dorpelingen naar een speciale bijeenkomst naar aanleiding van de mishandeling.

Burgemeester Miranda de Vries van Geldermalsen was daarbij aanwezig. Wassenaar was een van de dominees die haar twee jaar geleden steun bood, toen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum tot grote rellen leidde in de gemeente. Gisteren nam De Vries afscheid, ze wordt burgemeester van Etten-Leur. Wassenaar was de grote afwezige bij die bijeenkomst.

Lovend

© Foto Raphael Drent Wie je ook spreekt in het dorp, allemaal zijn ze lovend over de predikante. Ze staat open voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond. Ze is een mensenmens, attent en betrokken, zo klinkt het. Als er iets te doen is in het dorp, dan is ze erbij. ,,Niet om de kerk te promoten, maar voor de gezelligheid'', zegt VDR-voorzitter Van der Meer.



En er is nogal wat te doen in Rhenoy, zeker voor zo'n kleine plaats. Feestweek, zomerfeest, kerstmarkt, bouwdorp, wielerronde, veldtoertocht, ouderensoos. Daarin is het dorp niet uniek, ook de omliggende plaatsen kennen een sterk sociaal leven, zegt Jan Wiggelinkhuijsen, mede-eigenaar van cafetaria Route88.



De aanslag op de dominee is nog steeds het gesprek van de dag in zijn zaak. Het gaat over de pianoman, de mogelijke dader. Het lijkt wel Cluedo, vindt hij, het bordspel waarbij een moord moet worden opgelost. ,,Iedereen is in afwachting van wat het politieonderzoek oplevert’’, zegt Wiggelinkhuijsen.

Acceptatie

Rhenoy is een no-nonsensdorp, zegt Kees Temminck (79). Van 'niet lullen maar poetsen', al verwoordt hij dat anders: 'klaag niet over wat je verhelpen moet, maar verhelp wat je klagen doet'. ,,Katholieken, hervormden, niet-gelovigen; ze hebben hier altijd bij elkaar gewoond met begrip voor elkaar. De een gaat zondags naar de kerk, de ander schildert zijn huis. De acceptatiegrens is hier hoog.’’

Temminck is altijd één van de kartrekkers geweest, mensen die zich bovengemiddeld inzetten voor de dorpsgemeenschap. Zo was hij nauw betrokken bij de realisatie van dorpshuis Betuwe Poort, dat ruim 25 jaar geleden werd geopend. ,,Er is nog steeds grote eensgezindheid bij de mensen die zich inzetten voor het dorp. Er zijn wel onderlinge verschillen maar één belang staat altijd bovenaan: Rhenoy.’’

Quote Er zijn wel onderlinge verschillen maar één belang staat altijd bovenaan: Rhenoy Kees Temminck

Die sfeer blijft behouden, verwacht Temminck, ook nu aan de noordkant van het dorp een wijkje met 80 nieuwbouwwoningen verrijst. ,,Een groot deel van die bewoners woonde al in het dorp of was eerder vertrokken en keert nu terug.’’ De import doet zijn best erbij te horen, zag Van der Meer eerder op de speciale burendag voor deze mensen, die druk werd bezocht.

Lastig

Toch kunnen de dorpelingen het elkaar soms behoorlijk lastig maken, heeft Hennie Story van de gelijknamige diervoerder- en tuinspullenzaak aan de Lingedijk recent ondervonden. Zijn nieuwe buren wilden niet dat Story en zijn klanten nog langer over hun grond reden. Het pad is de enige toegangsweg naar zijn winkel. De rechter moest eraan te pas komen om zijn recht van overpad over buurmans grond te bevestigen. ,,En dat is geen import, wat daar is komen wonen. Nee, het zijn echte Rhenoyers.’’