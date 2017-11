MSD: Geen bewijs dat hondenvlooienmiddel niet deugt

,,We hebben geen informatie over de mensen die de petitie hebben ondertekend en weten ook niet welke achtergrondinformatie ze hebben. We vinden het belangrijk om de juiste feiten over Bravecto te delen en bekend te maken’’, zegt de MSD-woordvoerster. ,,Wij moedigen diereigenaren aan naar hun vertrouwde dierenarts te luisteren wat betreft de juiste behandeling van hun dier. Zij zijn de juiste persoon om vragen te beantwoorden en informatie over te brengen. Dierenartsen over de hele wereld geloven in de veiligheid van Bravecto en schrijven het voor bij de behandeling tegen vlooien en teken.’’



Het bedrijf blijft vertrouwen in het middel hebben. ,,10 jaar onderzoek, 55 klinische onderzoeken en 45 miljoen gedistribueerde doses wereldwijd geven overtuigend bewijs van de veiligheid van het product. De frequentie van alle bijwerkingen is gecategoriseerd als ‘zeldzaam’, wat betekent dat die zich tussen 0,01 procent en 0,1 procent bevindt.’’