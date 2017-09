Na 74 jaar springt Britse oorlogsveteraan John Jeffries (95) weer uit het vliegtuig; 'geplaagd door nachtmerries over die tijd'

ARNHEM - De 95-jarige Britse oorlogsveteraan John Jeffries springt op vrijdagmorgen 11.30 uur met een parachute af boven de Renkumse Heide tussen de Telefoonweg, Bennekomseweg en Bosweg. De sprong is onder voorbehoud want het weer is deze week onstuimig en grillig.

Het is 73 jaar geleden tijdens de Slag om Arnhem dat Jeffries voor het laatst sprong. Toen raakte hij gewond aan zijn been en kon hij niet meer lopen.

Jeffries maakt zijn spong in gezelschap van een instructeur. Vorige week oefende hij al een 'tandemsprong' boven Saltby Airfield in Engeland tijdens een reünie van Britse parachutisten uit de Tweede Wereldoorlog.

Nachtmerries

Jeffries heeft lange tijd niet over de oorlog kunnen praten. ,,Ik werd altijd geplaagd door vreselijke nachtmerries over die tijd.’’

Nu praat hij er ieder jaar over tijdens de herdenkingen met schoolkinderen in Arnhem en omgeving. Hij verblijft al vele jaren bij een gastgezin in Ede.

Zware apparatuur

Tijdens Operatie Market Garden landde Jeffries met zware radioapparatuur op de Ginkelse Heide bij Ede. Dat was op 18 september 1944. Hij kwam direct onder vuur te liggen en werd in zijn bovenbeen geraakt door een Duitse sluipschutter. Zijn kameraden vervoerden hem naar 'De Tafelberg' in Oosterbeek, dat als noodhospitaal was ingericht.

Na de nederlaag van de Britten werd Jeffries als krijgsgevangene afgevoerd naar Duitsland. In januari 1945 ontsnapte hij samen met korporaal Sandy Powell uit kamp Fallingbostel bij Hannover. Vier dagen later werden ze opgepakt en opnieuw gevangen gezet.

Spirit for Adventure

Een paar jaar geleden moedigde zijn dochter Lynn Jeffries aan om een boek over zijn oorlogservaringen te schrijven. A Spirit for Adventure verscheen bij Baverstock and Pasley, een Britse uitgever die is opgezet door de kleinkinderen van veteranen van de Tweede Wereldoorlog.

Jeffries is blij dat hij het boek heeft kunnen schrijven. Het heeft hem geholpen bij het verwerkingsproces van wat hij heeft meegemaakt.,,Het werkte therapeutisch.’’