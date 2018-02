Naakte horrorclown maakt Gelders dorpje onveilig

Geweldsexplosie in huis is een 'fa­mi­lie­kwes­tie': 'Die man zat bebloed op het randje van mijn tuin'

13 februari ARNHEM - Het zware geweldincident in de Gemertstraat in Arnhem vloeit voort uit een interne familiekwestie. Dat stellen bronnen rond het onderzoek. De vermeende dader, een 40-jarige man uit Mook, probeerde bij de ruzie in de woning in de Arnhemse wijk de Laar twee vrouwen en een man om te brengen.