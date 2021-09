Oplichters komen brutaal aan de deur voor je bankpas, Cuijkse Lucy (67) was er bijna ingetrapt

In nog geen tien weken tijd sloopte eierstok­kan­ker ‘supergirl’ Annefleur (28): ‘Daar zaten we, met onze overleden dochter’

10 april WIJCHEN - De 28-jarige Annefleur Botteram, Wijchenaar van het Jaar, overleed in december aan eierstokkanker. Haar moeder Maureen vertelt er nu over: een jaar nadat Annefleur na haar eerste diagnose ‘schoon’ werd verklaard. Vol levenslust maakte ze toekomstplannen. Maar in oktober kreeg ze voor de tweede keer eierstokkanker. Na 9,5 week overleed ze.