Persoon overlijdt in restaurant in Berg en Dal, recherche doet onderzoek

Osse autohande­laar voor tweede keer veroor­deeld voor verkoop auto die eerst total loss was

DEN BOSCH/OSS - Vlak voordat ze in Oss hun ‘nieuwe’ tweedehands auto kochten, was het nog een wrak. De kosten om de schade na een stevig ongeluk te herstellen waren meer dan de auto waard was, oftewel deze Hyundai i20 was economisch total loss. Dat kreeg een Nijmeegs stel vorig jaar te horen toen ze de vorige eigenaar belden, nadat op de snelweg de motor het had begeven.

18 maart