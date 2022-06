Plassen zonder wachtrij en iedere dag een exclusieve activiteit; Vierdaagsefeesten komt met polsbandje

De polsbandjes geven toegang tot alle buitentoiletten die door de Vierdaagsefeesten op de festivallocaties worden geplaatst, zegt woordvoerder Marlijn Hoefnagel. Het gaat – inclusief de altijd al gratis plaskruizen – om een kleine duizend wc's. ,,Die komen dus bovenop het aanbod dat permanent aanwezig is in bijvoorbeeld cafés en restaurants.”



Niet alle locaties hebben volgens Hoefnagel ruimte voor een aparte rij voor bandjesdragers. ,,Maar je bent hoe dan ook een stuk sneller doordat je de kassa kunt overslaan. Het voordeel zit hem vooral ook in het gemak dat je niet steeds opnieuw een klein bedrag cash hoeft te betalen of te pinnen. Eén keer een tientje afrekenen en je kunt de hele week simpel met je pols in de lucht doorlopen.”



Wens van bezoekers

Deze toiletservice vervult volgens Hoefnagel een wens van Vierdaagsebezoekers zelf. ,,In coronatijd hebben we onderzoeksbureau LVWB op drie momenten online enquêtes laten afnemen. We hebben onze bezoekers gevraagd waarmee we ze blij kunnen maken. Uit deze onderzoeken kwamen twee zaken naar voren; niet steeds apart hoeven afrekenen bij de wc’s en een speciale extra beleving voor trouwe bezoekers.”