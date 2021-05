Pleger shovel-aanslag persfotograaf Timothy heeft spijt: ‘Ik kreeg een waas voor de ogen’

Kamervra­gen over weeskinde­ren die uit huis worden gezet: ‘Dat doe je niet, punt!’

14 april Hoe gaat demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken woningcorporaties dwingen om barmhartiger om te gaan met weeskinderen? Dat was de vraag die gistermiddag in de Tweede Kamer ongemakkelijk in de lucht bleef hangen. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis stelde de vraag naar aanleiding van een ‘zeer terechte’ publicatie over de problemen van jonge weeskinderen afgelopen maandag in het Brabants Dagblad.