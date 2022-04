Remy woog 120 kilo, na hardlopen nog maar 65: ‘Kan wel janken van geluk’

Op zijn 32ste krijgt Winterswijker Remy Pattiruhu een herseninfarct. Hij herstelt er goed van, maar ziet het wel als een serieuze waarschuwing om iets te doen aan zijn overgewicht. Met een lengte van slechts 1,62 meter 120 kilogram wegen, dat kan niet gezond zijn.



Inmiddels is hij 55 kilogram kwijt. En is hij lid van atletiekvereniging Archeus, waar hij drie keer per week hardloopt. ,,Ik kan wel janken van geluk”, zo omschrijft hij zijn nieuwe leven. ,,Ik ben zoveel fitter, de dagelijkse dingen gaan me veel gemakkelijker af.”



Bijkomend voordeel: van zijn slaapapneu, versterkt door zijn omvang, is hij helemaal af.