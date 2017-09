Slachtoffer dodelijke aanrijding Braamt vrijwel zeker Poolse man

BRAAMT - Het slachtoffer van het ongeval in Braamt van afgelopen nacht is vrijwel zeker een Poolse man die werkzaam was via uitzendorganisatie Fides in Doetinchem. Via Fides werken een kleine 1.300 mensen in de Achterhoek, overwegend Polen.

,,We hebben voor 95 procent zekerheid over de identiteit van het slachtoffer, maar de definitieve identificatie laat nog op zich wachten’’, zegt Ronald Hilberdink van Fides. ,,Als het is wie we denken dat het is, gaat het om een collega van ons. Iemand die werkte bij de Esbro (kippenslachterij, red.) in Wehl. Waarschijnlijk was hij op weg van zijn werk naar huis.’’

Klap

Volledig scherm Glas, vermoedelijk van een koplamp. © DG Omwonenden zeggen dat ze tussen twee en drie uur 's nachts een doffe klap hebben gehoord. ,,Geen geschreeuw, geen piepende remmen, alleen een klap’’, zegt Ger van Sonsbeek, die vlakbij de plek woont waar het ongeluk is gebeurd.



Opvallend is dat op de weg door de politie gele merktekens zijn aangebracht, en een schuine pijl richting de plek op het fietspad, waar het slachtoffer gevonden is. De berm tussen de weg en het fietspad ligt vol met stukjes plastic en glas die duidelijk van een auto afkomstig zijn. Dit zou er op kunnen duiden dat er op de weg al een incident heeft plaatsgevonden. Wellicht verlegde de auto daardoor zijn koers en kwam hij op het fietspad terecht. Het onderzoek is nog in volle gang, de politie doet nog geen nadere mededelingen over de toedracht.

Aanhouding

Woensdagochtend is in Emmerik een 32-jarige man aangehouden. Zijn auto was beschadigd en is in beslag genomen. Hij geldt als verdachte. De man heeft inmiddels een verklaring afgelegd, maar over de inhoud wil de politie nog niets zeggen.

Bij Fides is de verslagenheid groot. ,,We hebben vanochtend het kantoorpersoneel bij elkaar geroepen om het nieuws te brengen’’, zegt Ronald Hilberdink van Fides. ,,Vooral bij ons Poolse kantoorpersoneel, dat het vermoedelijke slachtoffer persoonlijk kende, is veel emotie. Onze directeur, Clemens van Lent, heeft zijn vakantie afgebroken. Hij is met zijn vrouw in het vliegtuig gestapt om zo snel mogelijk hier te kunnen zijn.’’