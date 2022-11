Slimme meters zijn op, grote problemen bij aansluiten warmtepomp en laadpaal: ‘Zonnepanelen liggen ter decoratie op mijn dak’

Hond bijt hardloop­ster in losloopge­bied, baasjes zijn hun huisdier niet de baas: ‘Durf er niet meer te hardlopen’

BERG EN DAL/NIJMEGEN - Wat een gezellige ochtend hardlopen met haar man moest worden, eindigde voor de Nijmeegse Inge Mutsaers in een nare ervaring: bij het wandelgebied de Leemkuil werd ze door een hond in haar kuit gebeten. Het is tekenend voor de situatie in het grote natuurgebied, zegt ook buurtbewoner Els de Bakker.

12 augustus