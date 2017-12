Twee arrestaties voor misbruik op militaire kazerne

Klacht tegen artsen Rad­boud­zie­ken­huis over zorg aan sterfbed patiënt

11 december ZWOLLE/ NIJMEGEN – De familie van een in november vorig jaar overleden patiënt in het Radboudumc in Nijmegen is niet tevreden over de zorg die hem de laatste dagen is verleend. De weduwe klaagde vier artsen en een verpleegkundige aan bij het medisch tuchtcollege.