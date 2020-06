Tweede man aangehouden voor steekpartij in Boxmeer, eerdere verdachte is vrijgelaten

Derde steekincident dit jaar

De politie deed meteen buurtonderzoek, er werd bekeken of mensen beveiligingscamera's hadden die meer duidelijkheid konden geven over de gevluchte dader. Of de politie op die manier op het spoor van de man is gekomen, is niet duidelijk. De politie stelt dat het onderzoek in volle gang is en roept mensen op om camerabeelden te delen met het onderzoeksteam.



De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Het is het derde steekincident in Boxmeer dit jaar. Op het Raadhuisplein in februari raakte een 49-jarige man gewond bij een steekpartij. Datzelfde overkwam een 30-jarige man in dezelfde maand in zijn appartement aan de Boterbloem.