‘Undercover’ op vakantiepark Oostappen in Arnhem: privédetectives doen schokkende ontdekking

Spoor van negen kilometer drugsafval leidt naar gedumpt busje in woonwijk in Nijmegen

10 oktober NIJMEGEN - Bewoners in de wijk Weezenhof in Nijmegen werden dinsdagavond opgeschrikt door een vreemde vondst. Er stond ineens een kleine vrachtwagen in de wijk met een restant aan drugsafval. Het voertuig liet ook dampen achter. Bovendien werd op wegen in de omgeving een spoor gevonden van negen kilometer aan drugsafval.