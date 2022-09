Wout (77) verloor na zijn vrouw 21 vogels, Arnhemmer Yousef schiet te hulp: ‘Kun je zien hoeveel goede mensen nog bestaan’

Nadine Koster (25): ‘Als ik hoor dat kinderen uit worden gescholden voor Zwarte Piet, dan doet mij dat iets’

BRUCHEM/ZALTBOMMEL - Ze kan niet tegen discriminatie, wil meer doen dan alleen de regenboogvlag hijsen, strijd voor toegankelijke stoepen voor rolstoelers en rollators en wil armoede bestrijden. Oh, en een eigen koophuis zou ook wel fijn zijn. De wereld moet anders, vindt Nadine Koster (25). En dus is ze nummer 2 op de lijst van het CDA in Zaltbommel.

6 maart