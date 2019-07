Zeer grote brand op industrieterrein in Culemborg

Frontale botsing op de Waal bij Lent, 160 passagiers veilig aan wal

20 maart NIJMEGEN - In de Waal bij Lent is vannacht een aanvaring geweest tussen een passagiersschip en een goederenschip. De 160 opvarenden van het Zwitserse passagiersschip zijn veilig aan wal gezet door brandweer en Rijkswaterstaat. De berging duurt nog de hele dag. Het passagiersschip is verankerd onder de brug, de plek van de aanvaring.