Zes auto’s van Willem en Ceciel voor hun deur kapotgereden: ‘Racen is om moedeloos van te worden’

Auto in Duitsland total loss en hier weer de weg op. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar gebeurt wel

DEN BOSCH/OSS - De handel in tweedehands auto’s is in de coronajaren naar recordhoogte gestegen. Steeds vaker worden wagens uit het buitenland gehaald. Wat er na of voor invoer gebeurt is echter niet altijd pluis. Roos (28) uit Nijmegen weet er alles van. ,,Uit het niets viel op de snelweg de motor uit. Ik raakte in paniek.”

13 maart