Zestigplusser uit Gelderland mogelijk voorlopig overgeslagen bij vaccinaties

150 demonstran­ten zetten granuliet­stor­ters bij Over de Maas te kijk: ‘De overheid is ons aan het misleiden’

8 maart DREUMEL - Naar schatting 150 mensen namen zondagmiddag deel aan het protest tegen het storten van granuliet in ontzandingsplas Over de Maas. De organiserende actiegroep Stop Granulietstort Over de Maas is in zijn nopjes met de opkomst.