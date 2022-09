Inflatie stijgt naar nieuw record: vijf vragen over de oorzaken en gevolgen

met video Inflatie in september gestegen naar ruim 17 procent

De inflatie is in september opgelopen tot 17,1 procent. Niet eerder liep de inflatie zo hard op. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een eerste raming, op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode. Een maand eerder liepen de prijzen op jaarbasis gemiddeld nog met 13,7 procent op.

15:53