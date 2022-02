Als je de eerste moeder bent in je vriendengroep: 'Het contact wordt vaak lastiger’

MoedermisèreEr zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het eenmaal zo ver is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf of in je omgeving gebeurt. Iedere week lees je in deze rubriek wat niemand je vooraf vertelde over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: als je de eerste moeder bent in je vriendengroep.

Niet meer dagelijks een uur aan de telefoon hangen, late borrels overslaan, onbegrip als je de kleine niet ‘gewoon even meeneemt’ naar dat leuke festival. Als je in je vriendengroep de eerste moeder bent, kan dat nogal wat teweeg brengen. Dat weet ook mindsetcoach voor vrouwen Kimberly Houweling. ,,Ik kom in mijn praktijk veel vrouwen tegen die hier tegenaan lopen, en herken het van toen ik zelf moeder werd. Het contact met sommige vriendinnen werd lastiger omdat ze zich niet konden inleven in mijn nieuwe situatie”, zegt ze.

Andere prioriteiten

Als coach van moeders hoort Houweling regelmatig hoe pijnlijk het kan zijn als je de eerste moeder bent in je vriendengroep. ,,Het doet natuurlijk veel met je als je steunpilaren wegvallen. Als je moeder wordt, stel je je prioriteiten bij: andere dingen zijn ineens belangrijker dan je vriendinnen en dat kan tot onbegrip leiden. Ondertussen ben jij je best aan het doen om te ontdekken wie je als moeder bent, is er een kindje dat volledig afhankelijk van je is en wil je nog tijd met je partner doorbrengen. Dat is heel wat”, vertelt Houweling.

Eenzaam en onzeker

Volgens de coach voelen moeders in deze situatie zich vaak eenzaam: de mensen met wie je veel tijd doorbracht, voelen je ineens niet meer zo goed aan. ,,De groep met wie je je eerst identificeerde, voelt misschien niet meer zo passend. En ook kan het zijn dat je onzeker wordt, omdat het lijkt of vrienden zonder kinderen kritiek op je hebben. Zij zouden het zus of zo doen als ze moeder zouden zijn, of zeggen dat iets heus wel kan ondanks je kindje. Je weet dat het uit onervarenheid voortkomt, maar toch’”, schetst Houweling.

Uitspreken waar je tegenaan loopt en wat je graag zou willen, is volgens Houweling een eerste stap om de relatie weer fijn te krijgen. ,,Het kan lonen om een middenweg te vinden. Benoem dat steeds laat op de avond iets doen niet meer lukt en vraag of er ook overdag iets gedaan kan worden? De ene keer een lunch of een high tea, de andere keer een etentje of borrelen bijvoorbeeld. Bepaal voor jezelf wat belangrijk voor jou en je kindje is, en wees er open over naar je vriendinnen.”

Tijd voor jezelf

Tegelijkertijd weet Houweling uit haar werk en eigen ervaring hoe belangrijk het is om naast moeder, ook nog jezelf te zijn. ,,Dus juist die contacten waarbij het niet alleen maar over kinderen gaat, kunnen heel waardevol zijn. Zo blijf je ook aandacht aan je eigen identiteit besteden”, legt ze uit. ,,Gun het jezelf om af en toe uit die babybubbel te komen: als je leuke dingen doet voor jezelf, zonder je kindje, straalt dat af op je moederschap. Die energie heb je ook gewoon nodig. Daar ben ik van overtuigd.”

Mis je echt te weinig aansluiting als enige moeder in je eigen vriendengroep, dan adviseert Houweling om wat gelijkgestemde contacten te zoeken. ,,Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Veel buurthuizen organiseren leuke dingen voor moeder en baby, maar je kunt bijvoorbeeld ook gaan babyzwemmen. Zo voeg je mensen aan je netwerk toe die jou wel begrijpen, omdat ze een kindje in dezelfde leeftijdsgroep hebben. Je vriendinnen blijven er dan voor al het andere.”

