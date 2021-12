Als Petra in overleg zit met collega's belt plots haar man: ‘Ze zijn ons zoontje aan het reanimeren’

Anticoncep­tie zoals oma het deed: elke dag temperatu­ren en op vruchtbare dagen geen penetratie

Natuurlijke anticonceptie: hoe werkt dat? Met bijvoorbeeld dagelijks temperaturen kun je je vruchtbare dagen bepalen. Volgens professor Gynaecologie Hendrik Cammu werkt het goed, maar is het ook even betrouwbaar als vrijen met een condoom of de anticonceptiepil nemen? Journalist Roxanne Wellens test de techniek uit. ,,‘Wat als?’-scenario’s spoken door mijn hoofd. Al zorgt het ook voor extra afwisseling en creativiteit in bed.”

