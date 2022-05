Angststoornis door traumatische kappersbeurt voor kinderen: ‘Alsof je met een hakmes op ze afkomt’

Renske de Greef: ‘Ik wilde bewijzen dat ik zwanger nog steeds rock ‘n roll was’

Columnist en illustrator Renske de Greef (38) maakte het boek dat ze zelf had willen lezen toen ze moeder werd: Mamamorfose. Grappig en kwetsbaar. Over enge kraamverzorgsters, verstopte vooroordelen, en over zichzelf als onervaren babyfluisteraar.

30 april