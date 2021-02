Ann (37) kreeg halverwege zwangerschap borstkanker: ‘Dochtertje heeft mijn leven gered’

De verpletterende diagnose van een agressieve borstkanker in het midden van haar zwangerschap, het overkwam de Antwerpse Ann Butaye (37). In oktober, tussen de chemo’s door, zette ze haar tweede kindje op de wereld. ,,Voor je leven vechten terwijl er nieuw leven groeit in je buik, het is niet te beschrijven hoe dat voelt.”

Hun geluk kon niet op toen Ann Butaye, al tien jaar samen met architect Thomas (36), in januari vorig jaar ontdekte dat ze zwanger was van haar tweede kind. ,,Ons zoontje Jools, nu vier, zou er een broer of zus bij krijgen, we waren euforisch”, vertelt Ann. Toch waren er ook mixed feelings. ,,Want net op het moment dat ik ontdekte dat ik zwanger was, kreeg ik last van bloederige tepelafscheiding. De hypochonder in mij zei dat er iets niet klopte, maar de artsen bleven er vier maanden lang van overtuigd dat het symptoom een hormonaal verschijnsel van de zwangerschap was. ‘Maak je maar geen zorgen, de kans dat jij borstkanker hebt, is amper één procent. Want je bent jong en er komt geen kanker voor in je familie’.”

Begin mei — Ann was zestien weken zwanger — drong ze er uit ongerustheid zelf op aan dat de tweede geplande echo metéén werd uitgevoerd, in plaats van aan het einde van die maand. ,,Er kwam ook een biopsie aan te pas. Het oordeel was snoeihard”, zegt ze.

,,Ik bleek agressieve borstkanker te hebben. Diep vanbinnen had ik het al die maanden geweten, nog geen seconde had ik van mijn zwangerschap kunnen genieten. Het was hartverscheurend: er groeide nieuw leven in mijn buik, terwijl ik zelf voor het mijne zou moeten vechten. Nog één geluk: er waren godzijdank geen uitzaaiingen.”

,,Het eerste dat ik vroeg aan de oncoloog, was: ‘Gaan mijn ongeboren kind en ik dit overleven?’ Ik bleek één van de best behandelbare vormen van kanker te hebben en had 90 tot 99 procent kans op overleven. En de schadelijke chemostoffen zouden de foetus niet aantasten. Maar mocht ik op dat moment vier tot acht weken zwanger zijn geweest, dan had ik mijn kindje niet kunnen houden. Dus ergens was het nog een geluk dat de diagnose pas zo laat was gesteld, anders was onze dochter nooit geboren.”

,,Mijn tweede vraag was: ‘Gaat mijn haar uitvallen?’ Ik hoopte zo hard van niet. ‘Zeer waarschijnlijk wel, ja.’ Het behandelplan — immunotherapie, een verzamelnaam voor behandelingen die de natuurlijke afweer stimuleren om de kanker aan te vallen — beloofde loodzwaar te worden: chemo, een borstsparende operatie na de bevalling en uiteindelijk ook bestralingen.”

,,Al meteen na de diagnose ben ik heel hard in een survival-modus gegaan”, vervolgt Ann. ,,Ik had, net als die vele anderen die dezelfde oneerlijke strijd moeten aangaan, niet gekozen voor de ziekte, maar ik kon wel zelf bepalen hoe ik ermee omging. ‘En alles wat ik zelf kan doen om bij te dragen aan genezing, gá ik ook doen’, zo redeneerde ik.”

,,En dus gooiden Thomas en ik onze levensstijl compleet om. We verdiepten ons in lectuur over de relatie tussen kanker en voeding, gingen supergezond eten. Ik verving al mijn schoonheidsproducten van voor mijn ziekte door alleen nog spullen op plantaardige basis, ging elke dag een half uur wandelen en mediteerde veel. Het kon allemaal maar helpen.”

,,Ik wilde er tijdens het genezingsproces ook absoluut goed blijven uitzien. No way dat ik in een joggingbroek naar het ziekenhuis zou gaan voor mijn chemo. Nee, ik trok een mooie jurk aan en zette een oversized zonnebril op. Het werkte aanstekelijk op de afdeling oncologie, bracht een lach op het gezicht van de andere patiënten.”

Gezegend

,,Ik voel me gezegend dat Thomas helemaal in dat survival-verhaal is meegegaan”, gaat Ann verder. ,,Terwijl ik vaak zo bang was om in een toekomst te durven geloven — want stel dat er toch uitzaaiingen zouden zijn en het totaal fout zou aflopen — keek Thomas resoluut vooruit. Zo is hij blijven zoeken naar een nieuw huis, bleef hij in mijn donkerste momenten mijn eeuwige rots in de branding.”

Volledig scherm Ann Butaye. © RV

,,Mijn ongeboren dochtertje was natuurlijk de allergrootste motivator om te blijven volhouden en geloven”, zegt Ann. ,,Vooral voor haar moest en zou ik overwinnen. Hoe groot mijn angsten vaak ook waren, door dat leven in mijn buik heb ik aldoor een soort van geluksgevoel kunnen behouden. Geen seconde heb ik mij ongerust hoeven te maken om háár, want ze heeft altijd, elke dag, van zich laten horen. Zelfs toen het eigenlijk nog niet kon, was ik er heilig van overtuigd dat ik haar voelde schoppen. Ze is tot op het einde blijven schoppen, mij blijven zeggen dat ze oké was, wat mij immens veel kracht gaf.”

Op de eerste dag van oktober, tussen twee zware chemosessies door, beviel Ann met een keizersnede van haar dochtertje Lee. ,,Het is echt heel vreemd om een kind op de wereld te zetten terwijl je zelf voor je leven aan het vechten bent”, blikt ze daarop terug. ,,Hetzelfde ziekenhuis, niet voor chemo ditmaal, maar om een kind te krijgen. Echt heel raar. Gelukkig was de verpleging zo lief en attent dat ik de kanker tijdens de bevalling even ‘on hold’ heb kunnen zetten. En daar was ze dan, Lee. Kerngezond. Mijn heldin. Want ja, ik heb echt het gevoel dat ze letterlijk mijn leven heeft gered, doordat ik het eerste vage kankersymptoom op hetzelfde moment ontdekte als mijn zwangerschap. Het feit dat ze kwam op het moment dat ik het zo moeilijk had, zal ik altijd magisch mooi blijven vinden.”

Een tweede leven

De chemo zit er inmiddels op, ook de borstsparende operatie is achter de rug, vorige week werd Ann bestraald. ,,Ik ben nu in volledige remissie, zoals dat dan heet”, zegt ze. ,,De tumor is weg, er zijn geen kankercellen achtergebleven. Ik zal nog tot oktober om de drie weken antistoffen moeten krijgen. De kans dat de tumor terugkomt, is tot nul herleid. Ik mag van ontzettend veel geluk spreken dat ik een nieuwe kans, een tweede leven heb gekregen. En ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat mensen zich bij de minste twijfel laten onderzoeken en op hun intuïtie afgaan. Iederéén — jong, oud, gezond — kan kanker krijgen en hoe sneller je erbij bent, hoe hoger je kansen op overleving.”

,,De dokters hebben me letterlijk gezegd: ‘Jouw hypochondrie heeft je leven gered.’ Ik verwijt mijn artsen niets, nee. Ze hebben zich ook maar gebaseerd op wetenschappelijke studies. Ik was nu eenmaal de uitzondering van de uitzondering.”

,,Ik ben een hoop verloren onderweg”, zegt ze tot besluit. “Een stukje vertrouwen in mijn lichaam, omdat het mij toch even in de steek heeft gelaten, en ook wel naïviteit. Maar ik ben hier zo veel sterker en wijzer uitgekomen. Voorheen huppelde ik door het leven, zag ik te veel kleine dingen als vanzelfsprekend. Terwijl het nu net die kleine dingen zijn die mij zo’n groot geluksgevoel bezorgen en mijn hart vullen met dankbaarheid. Jools in bad stoppen? Ik kon dat vroeger als een opgave zien. Nu besef ik dat het een groot geschenk is als je je kind in bad kan en mag stoppen. Een knuffel van Jools? De verliefde blikken van Lee naar haar grote broer en papa? Ik geniet er zo veel intenser van. Ik leefde vroeger nooit in het moment, was bij wijze van spreken al een volgende vakantie aan het plannen terwijl ik op vakantie was. Nu leven en nu heel hard genieten: ook dat is iets dat de ziekte mij heeft geleerd. Ik zie nu veel meer liefde rondom mij. De ziekte zal altijd een deel van mijn leven blijven, maar heeft mijn leven ook zo veel rijker gemaakt.”

