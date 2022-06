Anouska bevalt van de zesde met haar dochters erbij: ‘Ze waren heel stil en serieus’

Mijn bevallingBevallen: vrouwen doen het al eeuwen en raken er nooit over uitgepraat. Bevallingen zijn prachtig, loodzwaar en veranderen je leven. In deze serie bevallingsverhalen creëren ouders openheid door het eerlijke verhaal van hun bevalling te delen. Deze week het verhaal van Anouska Groothuizen, die haar zesde kindje thuis in bad kreeg, in het bijzijn van haar kinderen.

Ze werkt fulltime in haar eigen bedrijf in de industrie- en havensector en is moeder van zes kinderen. Een bezige bij die altijd al wist dat ze een groot gezin wilde. De geboorte van haar zesde kind was speciaal: ze beviel thuis in bad en drie dochters zagen hun zusje geboren worden. Het was voor Groothuizen een groot cadeau na een moeilijke periode.

Samen met haar man en vijf kinderen woont ze in een gerenoveerde boerderij in Noordbeemster. De wereld van het gezin stort vorig jaar in elkaar als vader Bart heel erg ziek wordt. ,,Mijn man ging steeds slechter zien en op een dag kon hij niet meer op zijn benen staan; hij viel gewoon om. De huisarts dacht dat hij overspannen was, maar na onderzoek in Duitsland bleek hij een progressieve vorm van MS te hebben. Tegen het advies van de artsen in kozen we voor stamceltransplantatie en chemotherapie in Rusland.”

Quote We zagen niemand, terwijl mijn buik doorgroei­de. Echt genieten van de zwanger­schap deed ik niet

Wens voor een zesde kind

Ze hadden een wens voor een zesde kindje en besloten daar vóór de chemotherapie voor te gaan. Met succes. Terwijl Bart een maand in Rusland is voor zijn behandeling, blijkt Groothuizen in verwachting. ,,Niemand wist dat ik zwanger was. Toen Bart terugkwam, ging ons gezin uit voorzorg in isolatie, want Bart mocht absoluut niet ziek worden. We zagen niemand, terwijl mijn buik doorgroeide. Echt genieten van de zwangerschap deed ik niet, maar de komst van de baby was wel een stip op de horizon.”

Het stel is twintig jaar samen, Groothuizen werd op haar 21ste zwanger van haar eerste kindje. Zwanger zijn is niet haar hobby, maar het krijgen en opvoeden van kinderen ervaart ze niet als zwaar. Haar thuisbevallingen gingen makkelijk en snel; bij de tweede was de verloskundige zelfs te laat en pakte Bart de baby aan. ,,Op een dag zeiden mijn dochters dat ik ook in bad kon bevallen. Ze wilden er graag bij zijn, dan konden ze mij helpen. Ik realiseerde me toen dat het wel eens een mooie en leerzame ervaring voor mijn kinderen zou kunnen zijn.”

Quote Toen ik de baby voelde zakken, stonden er drie meisjes geduldig te wachten aan de badrand

Dochters bij de bevalling

Het fenomeen verlof kent de ondernemer niet, ze werkt tot op de dag van haar bevalling door. Op Tweede Paasdag beginnen haar weeën: ,,We keken Boer zoekt Vrouw en legden daarna de kinderen op bed. Toen zij sliepen, zetten de weeën goed door. Ik ben gaan douchen en daarna in bad gegaan. Na vijf bevallingen kan ik mezelf ervaringsdeskundige noemen: ik voel precies hoe ver ik ben in de bevalling. We spraken af dat ik Bart een seintje zou geven als hij de kinderen erbij mocht halen. Van tevoren heb ik duidelijk aan ze uitgelegd dat het normaal is dat je pijn hebt als je gaat bevallen en dat bloed bij de geboorte van een baby hoort, zodat ze niet zouden schrikken.”

,,Toen ik voelde dat de baby eraan kwam, heeft Bart onze dochters wakker gemaakt. Toen ik de baby voelde zakken, stonden er drie meisjes geduldig te wachten aan de badrand. Bij de laatste wee voelde ik een aaitje over mijn arm van een van mijn dochters, dat vond ik zo lief. Bobbie werd in het water geboren; het ging rustig en het was heel mooi. De meiden waren serieus en stil en bekeken hun nieuwe zusje uitgebreid.”

Badbevalling is aanrader

Groothuizen is blij dat haar kinderen bij de bevalling aanwezig waren: ,,Ze hebben er veel van geleerd en het is een onvergetelijke ervaring voor ze.” Ze vindt het jammer dat verloskundigen er standaard van uitgaan dat je oppas regelt als je gaat bevallen: ,,Wie zegt dat dat zo hoort? Waarom zou een gezin niet bij de bevalling mogen zijn? Als moeder voel je aan wat wel en niet goed voor je is. Als het voor jou goed voelt dat broertjes en zusjes bij je bevalling zijn, ga er dan voor, ook al raden mensen het af.”

Over de badbevalling is ze lovend: ,,Ik vond het fijn om de weeën op te vangen in het warme water. Het voelde voor mij heel natuurlijk om in bad te bevallen, dus ik kan het aanraden. Ze is blij dat haar zesde kind en vijfde dochter gezond ter wereld is gekomen en vertelt trots dat de hekkensluiter van het grote gezin een zoet kind is: ,,Ze is rustig en slaapt goed. Wij hebben dit zeker ook anders meegemaakt, dus daar zijn we heel erg blij mee.”

