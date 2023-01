Belgisch donorkind wint rechtszaak tegen arts die ‘verkeerd’ zaad inbracht bij moeder

Een 39-jarige Vlaming ontdekte vier jaar geleden via een dna-databank dat hij ergens een halfbroer had rondlopen, en dat zijn wettelijke vader niet zijn biologische was. De dertiger spande een proces aan tegen de arts die in de jaren 80 ‘verkeerd’ zaad zou hebben gebruikt bij de inseminatie van z’n moeder en kreeg gelijk. Eindelijk erkenning, aldus de man, al maakt hij zich ook zorgen over lotgenoten. ,,Wat als dit in het Sint-Jan ziekenhuis vaker gebeurde?”