Dit zijn mijn papa’s: roze ouderschap in kinderboeken wordt steeds gewoner

Moeders die nog liggen te slapen, een vader die gaat trouwen met zijn vriend of een ontmoeting met je donorvader die tegenvalt - in kinderboeken wordt het roze ouderschap steeds vanzelfsprekender, zonder dat er de nadruk op ligt. In deze Prideweek tipt kinderboekenrecensent Jaap Friso boeken waarin het volstrekt normaal is dat kinderen bij ouders van hetzelfde geslacht opgroeien.

Peuterboekje met twee papa’s en twee mama's

In deze twee kleurrijke kartonnen voorleesboekjes is roze ouderschap heel vanzelfsprekend. Het jongetje smeert trots boterhammen voor zichzelf omdat zijn moeders nog liggen te slapen. De vaders van het meisje worden tijdens het voorlezen gestoord door de jaloerse hond en vallen uitgeput in slaap.



Klaarwakker en Bedtijd van Lawrence Schimel en Elina Braslina, vertaling Johanna Pas, uitgeverij Epo, 2+

Papa Pablo en papa Paim geven hun dochter een teckel

,,Dankjewel papa Pablo, dankjewel papa Pim!”, zegt Saar als ze een teckel voor haar verjaardag krijgt. Twee zorgzame vaders laten de grote wens van hun dochter in vervulling gaan en verder gaat alles zoals het gaat in een gezin. Inmiddels zijn er drie delen verschenen in deze prentenboekenserie, die uit het perspectief van een teckel is geschreven. Het mannenstel is overduidelijk stereotype homoseksueel; de een draagt een tuinbroek en een kunstzinnige bril, de ander heeft ‘nichterige’ gebaartjes.



De Teckel Tom-serie van Bette Westera en Noëlle Smit, uitgeverij Gottmer, 3+

Maiskorrel met armpjes en beentjes

De vaders van Ellis in de populaire serie Bob Popcorn dragen T-shirts en overhemden aan de hand waarvan hun dochter ze voorstelt. ‘Dit zijn mijn papa’s en ik. Die met die robot is Steef. Die met die ruitjes is Gijs. En ik heet Ellis. Wie Ellis-de-Bellis zegt, krijgt geen popcorn.’ Een supergrappige slapstickserie voor beginnende lezers over de avonturen van een maiskorrel met armpjes en beentjes. Dat Ellis twee vaders heeft, speelt eigenlijk geen grotere rol dan: ‘Dit zijn mijn papa’s.’



Bob Popcorn (drie delen) van Maranke Rinck en Martijn van der Linden, uitgeverij Querido, 5+

Regenboogvlag op opa's camper

Ook grootouders kunnen een relatie met iemand van hetzelfde geslacht hebben en ongelooflijk veel van die persoon houden. In Opa’s camper vertelt een opa aan zijn kleindochter over de bijzondere plaatsen waar hij met zijn vriend is geweest. Samen met ‘opie’ reisde hij met de camper de hele wereld over. Grootvader geniet van het vertellen van de herinneringen maar wordt er ook verdrietig van. Dat brengt zijn kleindochter op een idee want de camper staat nog steeds in de garage. Een prentenboek met meer nadruk op homoseksualiteit in de vorm van een roze driehoek en regenboogvlaggen.



Opa’s camper van Harry Woodgate, vertaling Janneke Schotveld, uitgeverij Van Goor, 3+

Mampa's en spermpa

In het profiel van de donor van Wilbur stond: ‘Aantrekkelijke Harvard-gediplomeerde die bijna tot het olympisch roeiteam was toegetreden’. Volgens Wilbur is zijn donorvader eerder een doortrapte leugenaar die in geldnood zat. Hoe kan het anders dat zijn knappe moeder een trol als hem ter wereld heeft gebracht? Hij noemt zijn moeders de ‘Mampa’s’ en wint met hun liefde en steun aan zelfvertrouwen. De Canadese Susin Nielsen schrijft onweerstaanbaar tragikomische puberromans waarin de gezinssituatie zelden traditioneel is en ook de hoekige kanten naar voren komen. In ‘Adres Onbekend’, haar voorlaatste boek, verzucht Felix na een ontmoeting met zijn homoseksuele donorvader (door zijn moeder consequent Spermpa genoemd): ,,Ze waren geweldige mensen maar geen geweldige ouders’.



Iets heel bijzonders & Adres onbekend van Susin Nielsen, vertaling Lydia Meeder en Barbara Zuurbier, uitgeverij Lemniscaat, 12+

Ontmoeting met donorvader

De moeders hebben er nooit een geheim van gemaakt wie de biologische vader van Lou is, maar ze ziet hem pas op haar twaalfde voor het eerst. Duncan wilde haar moeders helpen maar zelf geen vader zijn. De ontmoeting op een Spaans vliegveld valt tegen. ‘Ik dacht dit het mooiste moment uit mijn leven zou zijn. Dat ik meteen zou weten dat dit mijn vader was. Maar ik voel niets. Ik kijk alleen maar naar een onbekende man’. Lou heeft samen met haar therapeute een lijstje met tien vragen voor haar vader gemaakt. Ze raken steeds meer op elkaar gesteld maar de relatie met haar moeders komt onder druk te staan.



Tien vragen aan mijn vader van Evelien Feltzer, uitgeverij Van Goor, 10+

Piekerpuberboek

De vader van Bea gaat trouwen met zijn vriend. Het is een leuke man en haar moeder is er oké mee en er is dan ook weinig aan de hand. Toch is Bea in de war want niet alles blijft hetzelfde en daar gaat haar hoofd van tollen. Om overzicht te houden, heeft ze een lijst opgesteld met dingen die niet zullen veranderen. Een vrolijk piekerpuberboek met als climax de chaotische bruiloft waar haar nieuwe zus en homofobe oom de hoofdrol spelen. Bea leert van haar vader en zijn nieuwe man dat houden van betekent dat je niet iemand anders hoeft te worden dan wie je bent.



De lijst van dingen die niet zullen veranderen van Rebecca Stead, vertaling Jenny de Jonge uitgeverij Querido, 12+

