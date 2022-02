Ongelijkheid begint al in de baarmoeder: ‘Schuif dit onderwerp niet weg als ‘vrouwenzaak’

Armoede en stress in de eerste jaren van een kind beïnvloeden blijvend het brein en het gedrag. Zwanger zijn in tijd van schaarste heeft levenslang effect op het kind. In het boek Gelijk goed beginnen van professor Tessa Roseboom lezen we wat we zelf kunnen doen om elk kind gelijke kansen mee te geven - al is het maar een gezonde spermacel leveren, niet roken in de buurt van een kind of een ovenschotel op de stoep zetten bij een pas bevallen moeder.

Wetenschappelijke feiten omzetten in beleid en tot algemene kennis maken zodat iedereen ervan kan profiteren - hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid Tessa Roseboom, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, is goed op weg. Roseboom schreef Gelijk Goed Beginnen als vervolg op het 2018 in verschenen boek De eerste 1000 dagen. Dat leidde tot het overheidsprogramma Kansrijke Start dat 45 miljoen euro investeerde in de eerste duizend dagen van een kind. Met het nieuwe boek wil Roseboom het nut van preventie laten zien.

Roseboom: ,,Kinderen die hun potentie kunnen waarmaken, die gezond, gelukkig en weerbaar zijn: dat is in ieders belang. Het is ontzettend verstandig om daarin te investeren.” In Nederland, weet Roseboom, wordt er 90 miljard uitgegeven aan zorg, en 30 miljoen voor preventie.

Liefde en een beetje hulp

Stress, zorgen om werkloosheid, verslaving, relatieproblemen of financiële problemen kunnen ervoor zorgen dat de liefde die je als ouder voelt, en die baby’s nodig hebben, niet goed z’n werk kan doen. We zouden elkaar veel vaker om hulp kunnen vragen - en ook bieden als die gevraagd wordt, zegt Roseboom.

,,We denken vaak dat die hoogopgeleide ouders met een goede baan en een bakfiets het allemaal wel voor elkaar hebben. Maar iedereen kan een steuntje in de rug gebruiken bij zoiets ingrijpends als het ouderschap. Ik denk dat het goed is om al voordat je zwanger bent te bedenken wie jou steun kan geven. Bedenk wie je kan vragen om een middag op te passen zodat je kan bijslapen, en wie je kan vragen een keer voor je te koken. Ouderschap moet je leren - niet alles wordt je ingegeven door je moederinstinct. Waarom zouden we elkaar daarin niet ondersteunen en van elkaar leren?”

Realiseer je dat ouderschap een ongelofelijk belangrijke taak is, zegt Roseboom. Bied hulp en bedenk dat zelf om hulp vragen niet betekent dat je faalt - je doet juist iets voor je kind.

Een steuntje in de rug kan er ook zo uitzien: Jelger (40) en Irene (40) hebben twee zoons en zijn door stichting Buurtgezinnen gekoppeld aan een alleenstaande moeder in hun wijk. Elke woensdag, als Jelger met de jongens thuis is, komt Joep* (3) bij hen spelen. Lees hun verhaal op Ouders van Nu.

Gezond eten bouwt je baby op

Kinderen die verwekt zijn tijdens een periode van schaarste - bijvoorbeeld tijdens de Hongerwinter, een wetenschappelijke studie van Roseboom zelf - ondervinden daarvan nadelige gevolgen. Als het hart, brein en de lever worden aangelegd terwijl de moeder ondervoed is, zorgt dat voor achterstand.

Tientallen jaren na die winter van 1944/’45 zagen de onderzoekers dat kinderen die toen zijn verwekt een kleiner brein hadden met minder verbindingen en gevoeliger zijn voor verslaving en stress. Deze slechte start zorgde er ook voor dat zij een kortere levensduur hebben en minder deelnamen aan de arbeidsmarkt. Door goede voeding worden letterlijk levens gered. Roseboom: ,,Wat je eet tijdens de zwangerschap is echt van belang. Je organen worden maar één keer aangelegd en die goede basis kun je zelf creëren door de juiste voeding.”

Als bovendien alle baby’s in de eerste zes maanden borstvoeding krijgen, dan zou 20 procent van de oorontstekingen, luchtweginfecties en de helft van de maagdarminfecties bij jonge kinderen voorkomen kunnen worden. ,,Daarmee is het onderwerp voeding ook economisch relevant. Door vrouwen te ondersteunen bij borstvoeding kunnen tientallen miljoenen worden bespaard op de gezondheidszorg.”

Wat je zelf kunt doen? Eet gezond, leer je kinderen proeven en spelen met eten, neem de tijd om gezond te koken. Laat je ondersteunen als je borstvoeding wil geven en dat niet meteen lukt.

Gebruik de lessen van de pandemie

Het verdriet en verlies dat we tijdens de huidige pandemie in korte tijd meemaakten is ongekend, zegt Roseboom in haar boek. En crises bieden kansen, zoals we dat zagen na de Tweede Wereldoorlog of de Watersnoodramp. ,,We zijn overtuigd geraakt van het nut van preventie en de urgentie ervan gaan voelen. Naast de negatieve effecten van de lockdowns hadden ze ook een positief bijeffect: er werden minder kinderen te vroeg geboren - we weten nog niet precies waarom, maar dat is al een enorm goed begin van het leven. Vrouwen geven hun kind vaker borstvoeding, wat zorgt voor een gezondere start. De beperking van het kraambezoek - hoe jammer ook - gaf ouders en baby’s de kans om zich rustiger aan elkaar te hechten.” Dat zijn lessen die we niet snel meer vergeten, hoopt Roseboom.

Maak van dit onderwerp geen ‘vrouwenzaak’

Roseboom: ,,Het wordt vaders vaak lastig gemaakt om zich net zo te hechten aan hun kind als de moeder. Er is al een klein verschil op dat gebied, doordat de moeder het kind in haar lijf heeft gehad, maar wij als maatschappij maken dat verschil meteen een stuk groter na de geboorte.” Het wettelijke geboorteverlof voor partners is vijf dagen - langer kan sinds twee jaar, maar is dan deels onbetaald. Letterlijk is er soms geen ruimte voor de vader, zegt Roseboom. Zo waren zij niet welkom bij de echo’s en enkelen zelfs niet bij de bevalling tijdens de piek van de pandemie. Ook bij scheidingen trekken vaders vaak aan het kortste eind.

Bij de lessen seksuele voorlichting leren we over de bloemetjes en de bijtjes, zegt Roseboom: maar waarom niet over de bodem? ,,Seksuele voorlichting gaat vooral over het voorkomen van soa’s en zwangerschappen, en dat is nuttig. Maar we zouden ook aandacht moeten besteden aan wél zwanger worden en wat daarvoor nodig is. Weten jongens hoe ze hun zaad in goede conditie houden? Over hoe ze hun kind willen opvoeden en welke door hun ouders gemaakte fouten ze niet willen herhalen? Ik denk dat dat een erg goed gesprek is met je partner voordat de kinderwens op tafel komt.”

Wat wij zelf kunnen doen? ,,Gun het je partner om zorgtaken uit te voeren, maar gun het vooral je kind. Dat heeft baat bij twee ouders. Misschien is je partner niet handig met het badje - dat is dan maar zo. Handigheid krijg je door het vaker te doen.”

