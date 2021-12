De kinderen van Stefan en Vivian werden vermoord, bij de rechtbank werden ze verliefd

OVER DE LIEFDE ‘Ik speelde een lul, blijkbaar was dat aantrekke­lijk’

In de gloednieuwe serie Over de liefde praat AD+R columnist Debby Gerritsen met verschillende bekende gasten over haar favoriete onderwerp: de liefde. Is een traditionele huisje-boompje-beestje relatie nog wel van deze tijd? En, wat moeten we doen en laten om liefde te vinden? In deze aflevering praat Debby met acteur en schrijver Lykele Muus over single vaderschap en daten: ‘Dates voelen soms als een sollicitatiegesprek’.

