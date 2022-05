De nieuwste Barbies hebben gehoorapparaat, een prothese en zijn kleiner of dikker

Barbie is slank, blond en onmenselijk perfect. De mannelijke variant Ken, idem. Speelgoedbedrijf Mattel bracht daar de afgelopen jaren verandering in en de Barbiepop werd realistischer, inclusiever en diverser. Ook in de nieuwe collectie, die volgende maand wordt gelanceerd, staan die drie kernwoorden centraal.

I’m a Barbie girl, in a Barbie world. En die wereld werd net een stukje groter. Volgende maand lanceert speelgoedbedrijf Mattel een gloednieuwe Barbie Fashionistas-lijn. Eentje die inclusiviteit en diversiteit uitstraalt, want in de collectie vind je een Barbiepop met een hoorapparaat en eentje met een beenprothese. Ook Ken doet mee. Van hem wordt er een nieuw exemplaar gelanceerd met vitiligo, een huidaandoening die het verlies van pigmentcellen veroorzaakt.

‘Leert kinderen inclusiviteit te omarmen’

Het speelgoedbedrijf werkte samen met verschillende experten om de Barbiepoppen zo realistisch mogelijk voor te stellen. Mattel gebruikte de expertise van de Amerikaanse kno-arts Jen Richardson voor de Barbie met het gehoorapparaat. ,,Voor mijn jonge patiënten met gehoorverlies is het bijzonder dat zij kunnen spelen met een pop die op hen lijkt”, aldus de arts.

Ook aan de lichaamsbouw van de poppen werd opnieuw gesleuteld. Zo zijn sommigen kleiner van gestalte, minder gespierd of wat meer volslank.

Volledig scherm De nieuwe Barbiepop met hoorapparaat. © Mattel

,,Barbie gelooft in de kracht van representatie. Als de meest diverse poppenlijn op de markt zijn we vastbesloten om door te gaan met het lanceren van poppen met verschillende huidskleuren, lichaamstypes en beperkingen”, aldus Lisa McKnight, hoofd van Barbie Dolls. ,,Kinderen hebben het nodig om die diversiteit ook in hun spel te zien. Het moedigt hen aan om het belang van inclusiviteit te begrijpen en te omarmen.”

Volledig scherm De nieuwe lichaamstypes bij Ken, met rechts de nieuwe pop met de huidaandoening vitiligo. © Mattel

Speelgoedbedrijf Mattel kondigde enkele jaren geleden voor het eerst aan dat ze diversiteit hoog in het vaandel draagt. Sindsdien bestaat de Barbie Fashionistas-lijn uit zo’n 176 poppen met 9 verschillende lichaamstypes, 35 huidtinten en 94 kapsels.

In 2019 bracht het speelgoedbedrijf een blonde, blauwogige Barbie in een rolstoel op de markt. In 2020 onthulden ze een zwarte Barbie met de huidaandoening vitiligo en een jaar later werd een zwarte pop met afrokapsel aan de collectie toegevoegd. Die laatste stond al snel in de top vijf van meest populaire Barbie-modellen ter wereld.

