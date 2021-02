Deze jongens azen op een plekje bij K3: ‘Oya lélé is mijn favoriet’

Tom Jaenen (21) uit Lommel, leraar lager onderwijs

,,K3 is niet zomaar een muziekgroepje’’

,,Als leerkracht in het buitengewoon lager onderwijs heb ik een groot hart voor kinderen”, zegt Tom, die sinds september lesgeeft op de Eymardschool in Lommel. ,,Ik geniet ervan om hen te zien lachen en genieten. Ze verdienen het om verwend te worden, want we leven in een prestatiemaatschappij, en dat geldt ook voor kinderen. Er ligt zoveel druk op hen, ze moeten zoveel kunnen en kennen.’’ K3 is volgens Tom niet zomaar een muziekgroepje. ,,Hun liedjes zijn inhoudelijk sterk.’’ Een leven aan de zijde van Hanne en Marthe ziet Tom wel zitten. ,,Ik heb meer vriendinnen dan vrienden.’’