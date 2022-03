Dit is levend verlies: ‘Leven met iemand met een beperking of ziekte zorgt voor chronische rouw’

video Vermijd termen als 'vuile Russen' en meer tips om met je kind over het conflict te praten

‘Moeten wij nu ook allemaal meevechten?’ Of: ‘Kunnen we Poetin niet gewoon in de gevangenis stoppen?’ Het conflict tussen Rusland en Oekraïne zorgt ook bij kinderen voor heel wat angsten of bezorgdheden. Andy Demeulenaere, coördinator bij het Vlaams kenniscentrum Mediawijs, beantwoordt de meestgestelde kindervragen over de pas begonnen oorlog.

25 februari