Doodsbang voor jeugdzorg: ‘We gaven bijvoeding, dat zagen ze als lichamelijke mishandeling’

Op deze school gymmen ze áltijd buiten, zelfs als het regent: ‘We willen geen watjes van ze maken’

Volgend schooljaar moeten basisscholen twee lesuren per week gym geven; en dat kan ook zonder gymzaal vindt basisschool IKC Het Woud in Rijnsaterwoude. Ze gymmen er altijd buiten, ook als het regent of vriest.

18 mei