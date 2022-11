Drinkcultuur verandert, deels door ouders: ‘Minderjarigen drinken nu meer en combineren dat met drugs’

Mannen over hun vasectomie: ‘Vrienden vragen vooral of de seks na die knip nog hetzelfde is’

De gedachte dat vrouwen in hun eentje verantwoordelijk zijn voor anticonceptie, is niet meer zo vanzelfsprekend. Steeds meer mannen kiezen voor een sterilisatie, oftewel een vasectomie. Maar wat houdt zo’n knip in? En zijn er risico’s aan verbonden? ‘Vrienden vragen me steeds naar de praktische details: is de seks nog wel hetzelfde?’

2 november