Een kleuterparadijs beschikt kennelijk over een noodschaar

Als je veel kinderen hebt zoals wij, is er eigenlijk nooit genoeg geld om op vakantie te gaan. Ooit gingen we naar Israël met de kudde en toen was al het spaargeld op. Wel heerlijk hoor, met El Al Airlines. Zo’n vliegtuig is net een familiereünie qua sfeer: je doet geen oog dicht en je verwacht bijna een barbecue in het gangpad. Daarna jaren niks dus, maar je wilt wel graag dat de toekomstige nabestaanden zich vermaken, dus op naar Het Overdekte Speelparadijs.

Een soort luchtdichte donkere bunker gevuld met trampolines, springkussens en andere levensgevaarlijke toestellen waarmee je makkelijk je nek breekt. Waar je zelfs als volwassene huilend weer naar buiten strompelt na een dagje genieten van schreeuwende moeders, brullende vaders, krijsende kinderen en de lucht van halfvergane patat. Ik ging eens op een patatbakje zitten. Een lolbroek had het ding heel sneaky op een stoel gezet, wat een goeie grap! Helaas was de patat op, maar de veelvraat hield kennelijk niet van frietsaus. En laten we wel wezen: het is ook smerig. Als je mayonaise gewend bent is die drek niet te pruimen, het is net zoiets als halvarine versus roomboter.

De hele dag liep ik rond met een smerige, witte, vette vlek op een zekere plek op mijn hippe pantalon. En dan de toiletten waar je in de pot wildvreemde kindjes aantreft, of volle luiers. Een heuse nachtmerrie, maar je moet wat als je niet met je aardappelen, hagelslag en Goudse kaas volgestouwde sleurhut naar Frankrijk gaat.

De Noodschaar

Onze kleuter presteerde het eens om tussen de opgeblazen wanden van een tweetal springkussens te komen. Hij was er bovenop geklommen, een voet raakte klem en hij viel er voorover tussen. Door het gespring van andere kinderen op beide kussens zakte hij steeds verder weg en wij werden daarop geattendeerd door een ijselijke gil van dochterlief, die zelfs boven het rumoer van het Krijspaleis uitsteeg.

Als ouders vlieg je dan letterlijk uit je stoel richting de sirene annex dochter. Daar stuitten we op een muur van ruggen, van mensen die zich genietend van het schouwspel om de plek des onheils hadden geschaard. We konden niet bij ons geplette kind komen en leerden en passant dat een kleuterparadijs kennelijk beschikt over een noodschaar, want dat scandeerde de menigte: ,,We moeten de Noodschaar! De Noodschaar!” Inderdaad: die hing daar, zwart-omrand aan de wand, achter de balie waar je cassis, bier en wie weet drugs kan bestellen. Het bestond, het bestaat! Een schaar om geplette kindjes te redden.

Daar zat hij dan helemaal klem, langzaamaan wegzakkend tussen vrolijk gekleurde en hard opgepompte muren. Zijn normaal gezellig witte gezichtje werd geleidelijk paars en hij kon geen woord meer uitbrengen. Muurvast zat hij, maar ondanks de gillende paniek in de tent bleef hij kalm. Hij zat gewoon rustig klem als een poedeltje tussen de liftdeuren van een bejaardenflat. Omdat alleen zijn blonde hoofdje nog zichtbaar was, viel er ook niet aan hem te trekken. Stel je voor dat je zijn kop zou lostrekken van zijn kinderrompje! Dan kom je natuurlijk wel in de krant, wat op zich natuurlijk ontzettend leuk is, maar liever niet op deze manier.

Geplette vaatdoek

Uiteindelijk, toen hij helemaal naar beneden was gezakt, ónder het kussen zat en alleen zijn neusje nog zichtbaar was, kwam de chagrijnige uitbater aanzetten met de Noodschaar. Om de lucht te laten weglopen uit een van de wanden, zodat onze kruimel bevrijd kon worden. De vloer waar hij inmiddels terecht was gekomen was in geen jaren door mensenogen aanschouwd, dus als een smotsige, geplette vaatdoek konden we hem in onze armen sluiten. Dat vonden we niet zo erg, want het is best prettig als je weer met je complete gezin naar huis kunt.

En nee, het argument dat we er toch zes hebben, dus eentje meer of minder maakt niet uit, gaat niet op. Voordeel van dit avontuur is wel dat we nooit meer een stap in die benauwde griezelgrot zullen zetten.

