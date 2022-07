‘Elke dag vier uur laadpaal met vier kinderen op de achterbank’

,,In een week tijd zouden we vanaf Napels door Puglia touren, met de auto. Omdat we met twee volwassenen en vier kinderen zijn, wilde ik een zevenzitter huren, zo’n busje. Onze favoriete, betrouwbare autoverhuurder had deze niet meer beschikbaar, dus ik nam genoegen met een andere, lokale verhuurder. Ruim voor ons vertrek regelde ik de bus en stippelden we onze route uit. We boekten vast alle accommodaties voor onderweg, want ik had pareltjes gezien die ik niet wilde mislopen. Aangekomen op het vliegveld van Napels bleek onze huurauto elektrisch te zijn. Nu ben ik daar helemaal vóór, maar dit is niet handig voor een roadtrip in een gebied met weinig laadpalen.”

Op vakantie naar de Italiaanse laadpalen

,,Het verhuurbedrijf had geen andere mogelijkheid voor ons, dus we zetten de teleurstelling opzij en gingen op pad. De eerste avond begon al goed: we konden de geboekte accommodatie niet vinden, met een bijna lege accu. Het bleek ergens afgelegen achter een inham te zitten, die we uiteindelijk te voet vonden. In de stress van het zoeken liet mijn man zijn koffer op straat staan. ‘s Avonds laat na het diner ontdekten we pas dat-ie vermist was; we dachten aan diefstal. Geschrokken belden we de eigenaar van de accommodatie, maar die zag geen braaksporen en zei dat het onmogelijk was dat de koffer uit de kamer was gestolen. Een telefoontje naar de politie leverde op dat ze een melding hadden gehad van een grijze koffer op straat, die natuurlijk intussen spoorloos verdwenen was. De volgende ochtend sloegen we dus maar wat onderbroeken en shirts in.’’

,,De auto bleek, zwaar beladen en in de bergen, slechts een actieradius van 150 kilometer te hebben. Het kwam er dus op neer dat we iedere dag, en soms wel twee keer per dag, vier uur aan een laadpaal hingen. Met vier ongeduldige, verveelde kinderen. Die laadpalen liggen nooit naast iets leuks, dus meer dan een ijsje van de benzinepomp werd het niet. Of we dwaalden door een vage achterbuurt op zoek naar taartjes bij een bakker. Dat wachten was echt horror, voor ons allemaal. Soms kwamen we pas om 02.00 uur ‘s nachts bij onze accommodatie aan, helemaal gaar. Eén keer tuften we laat in de avond met een slakkengang eindelijk een dorpje binnen, haalden nét de laadpaal, bleek er een verloopstekker nodig. De kinderen waren moe en hongerig, wij gefrustreerd. Op de laatste dag misten we de boot naar een eilandje dat we wilden zien, ook weer door die lege accu. Ik kreeg acuut bijna de slappe lach van deze rampvakantie.’’

Valse schade

,,Eenmaal weer thuis wilde ik een claim indienen, maar voordat ik die had verstuurd kreeg ik een mail van het autoverhuurbedrijf. We zouden schade hebben gemaakt, maar er zaten foto’s bij van een totaal andere auto. Met een slecht Engels sprekende tussenpersoon hebben we, na veel gedoe, de zaak kunnen afhandelen. Mijn claim leverde een tegemoetkoming van 300 euro op, een schrale troost. Achteraf kijk ik toch met een glimlach en goed gevoel terug op de vakantie, want het was eigenlijk best een avontuur. Dit verhaal doet het ook erg goed op verjaardagen; we vergeten deze vakantie nooit meer.’’

