Ernstig zieke Maud (1) heeft een rolstoelbus nodig en buurt schiet te hulp: 'Het is hartverwarmend'

Moeder Liesbeth Kas vindt het ‘bizar’ wat de online inzamelingsactie in korte tijd teweeg brengt. In vier weken tijd is er ruim 31.000 euro opgehaald voor de kleine Maud, die kampt met een aantal ernstige aandoeningen in de rugwervels, slokdarm en luchtpijp. Het geld is nodig voor een rolstoel om het 1-jarige meisje uit Nijkerkerveen te vervoeren naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Zij moet daar vaak heen voor onderzoeken en operaties. Omdat haar toestand achteruit gaat, kan Maud alleen liggend worden vervoerd.