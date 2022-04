Frenkie is pas 1 jaar oud en heeft al diabetes; vader Lars rent met team een marathon voor onderzoek

In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen diabetes. Onder hen bevindt zich Frenkie, het eenjarige zoontje van Lars de Jong (38) uit Dordrecht. Een half jaar geleden ontdekte Lars dat zijn zoontje nu al diabetes had. Wat doe je wanneer een ziekte die veel controle en regelmaat vereist wordt vastgesteld bij een jong kind? ,,Niets is meer vanzelfsprekend en dat gaat hij later bij zijn eerste biertjes ook wel merken.’’

Frenkie loopt met een grijns op zijn gezichtje wat rondjes rond de salontafel en ziet de doos met koek op tafel staan. Hij mag er wel eentje, van vader Lars. ,,Want zijn suiker was laag vanochtend. Dan kan het wel.’’ Ondanks dat het geen probleem is, wordt straks wel tot op de bodem uitgezocht hoeveel koolhydraten de koek bevat, want: ,,Alles houden we bij. Elk stukje appel, elk koekje.’’

Lars heeft zelf geen diabetes, maar zijn oma had type 1 en zijn broer heeft het ook. ,,Ik woonde een tijdje bij mijn broer en ik zag hoe hij maar flessen water bleef wegdrinken om vervolgens direct naar het toilet toe te moeten. Dat viel zo op.’’ Vorig jaar begon zijn zoon Frenkie hetzelfde te doen. ,,Hij bleef maar om drinkflessen vragen en vervolgens was zijn luier vaak zó vol. Heel zijn bed zat onder door al het plassen.’’

Herkenbare symptomen

Veel water drinken en veel plassen zijn symptomen van diabetes. Doordat het suiker te hoog is, kunnen de nieren dat niet verwerken en komt het in je urine terecht. Glucose trekt water mee waardoor je extra veel urine aanmaakt en dus veel moet plassen. ,,Omdat mijn broer het had, herkende ik het ook gelijk bij Frenkie.’’ Het was niet alleen het drinken en plassen dat alarmbellen deed afgaan. ,,Hij vertoonde ook altijd een soort drukke stuitingen als hij zoetigheid ophad. Twee keer zagen we dat hij blauwachtige lippen had.’’

Quote De ene appel is groter dan de ander, dus je wordt met de dag beter in wiskunde Lars de Jong

Eind oktober 2021 ging de vrouw van Lars, Delany, met Frenkie naar het ziekenhuis. Lars was toen zelf net vertrokken naar Düsseldorf voor een werkbeurs. Zijn vrouw belde hem niet veel later op. ,,Ze zei dat ik om moest keren, want Frenkie moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Zijn suikergehalte was 33.’’

Diabetes bij kinderen kan serieuze gevolgen hebben. Maar hoe krijgen kinderen deze ziekte en hoe ga je er mee om? Op deze vragen, en meer, geeft Ouders van Nu antwoord.

Een kleine week lag Frenkie in het Albert Schweitzer ziekenhuis, op de afdeling Diatime. Lars: ,,Dat is een afdeling voor kinderen met diabetes. Hoe ze dat daar allemaal doen, geweldig. We werden van alles op de hoogte gehouden.’’ Ondanks de goede zorgen, was het aan Frenkies ouders om te leren hoe ze het allemaal moeten gaan doen als Frenkie straks een insulinepomp heeft en weer naar huis gaat.

Zoveel meer dan op suiker letten

Lars dacht dat hij wel wist wat diabetes was. ,,Omdat het in de familie voorkomt, wist ik er dus al iets van, maar ik kwam er door Frenkie achter dat het zoveel meer is dan ‘niet te veel suiker eten’. Elke hap die hij neemt moet bijgehouden worden. We moeten de koolhydraten tellen, alles noteren en afwegen. De ene appel is groter dan de ander, dus je wordt met de dag beter in wiskunde.’’

Het gaat nu goed met Frenkie, maar een aantal dingen blijft lastig. ,,Hij heeft een soort sensor in zijn onderrug, waaraan een kastje zit verbonden. Ook zit er een infuus in zijn been waarvan we het snoertje drie keer per week moeten vervangen. Dat is natuurlijk heel erg naar. Inmiddels ziet en voelt hij het ook al aankomen. Het is geweldig dat dit soort pompjes er zijn en om hem nou constant te vingerprikken is nog erger. Alles wordt routine, maar het is altijd opletten geblazen.’’

Quote Je gaat het ook bij jezelf zoeken Lars de Jong

Net na de diagnose vond Lars het moeilijk. ,,We vinden het voor hem verschrikkelijk, maar je gaat het ook bij jezelf zoeken. Hebben we iets verkeerd gedaan? Hebben we hem te veel zoetigheid gegeven?’’ Oma Frea zit erbij terwijl Lars vertelt en Frenkie rondrent. ,,Er waren periodes van intens verdriet, maar ze zijn er echt direct voor gegaan.’’

Toegangsbewijzen als cadeau

Op oudjaarsdag was het gezin van Lars met vrienden uit de buurt samen. Zijn vrouw had een cadeautje. ,,Ze haalde toegangsbewijzen voor de New York Mini Marathon in Rotterdam van 14 mei tevoorschijn. Dat is een marathon waarbij al het geld dat renners inzamelen naar diabetesonderzoek gaat.’’ Ze gaan voor de langste afstand; de 21 kilometer. ,,Samen met mijn vrienden en wat mensen uit de buurt zijn we ‘Team Frenkie’. Afgelopen weekend renden we als oefening de kwart marathon van Rotterdam; dat ging al prima.’’

Team Frenkie zit al bijna op de 10.000 euro. En dat komt onder andere door de zelf georganiseerde sponsorloop voor kinderen in Dubbeldam. ,,Er deden 58 kinderen mee, gesponsord door familie en vrienden. Geweldig was het. We hadden pizzaovens en een springkussen. Uiteindelijk is er bijna 2600 euro opgehaald.’’ Oma Frea woont zelf om de hoek en genoot ook. ,,Het was echt een spektakel hoor. Dit is ook zo'n betrokken buurt. Frenkie rende het eerste rondje als opening.’’

Volledig scherm De kinderen die meededen aan de Middenhoeve mini-marathon in Dubbeldam. © Privéfoto

Aan het einde van de maand wordt Frenkie twee jaar en binnenkort gaat hij op vakantie naar Spanje. ,,Dat zijn momenten waarop het soms lastig is. We nemen al bijna een koffer vol spullen voor hem en zijn suikerziekte mee.’’ Spullen meenemen doen Frenkies ouders eigenlijk altijd. ,,Als we de hond al uitlaten of een dagje weggaan, gaat er een rugzak of een rolletje Dextro mee.’’

Nog een maandje geld inzamelen

Op 14 mei gaat het dus allemaal gebeuren. Tot die tijd doet Team Frenkie er alles aan om veel geld in te zamelen en fit genoeg te zijn om mee te rennen. Mensen die willen doneren kunnen dat doen door via de website van de New York Mini Marathon ‘Team Frenkie’ op te zoeken. ,,Maar wat natuurlijk ook kan, is je bij ons team voegen of zelf een team starten en mee rennen! De afdeling van het ASz waar Frenkie heeft gelegen rent ook met een team mee. Geweldig.’’

Lars denkt vaak aan later. ,,Dan zal Frenkie het zelf ook wel gaan merken, als hij bijvoorbeeld zijn eerste biertje drinkt.’’ De onderzoeken die worden gedaan, geeft het gezin een bepaalde rust. ,,Dat pompje wat Frenkie heeft bijvoorbeeld. Dat was er anderhalf jaar geleden nog niet eens. Wie weet, zijn er tegen de tijd dat Frenkie een stuk ouder is nog wel veel meer nieuwe uitvindingen.’’

