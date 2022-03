‘Geen vaginale bevalling betekent niet dat je gefaald hebt’

MoedermisèreEr zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het eenmaal zo ver is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf of in je omgeving gebeurt. Iedere week lees je in deze rubriek wat niemand je vooraf vertelde over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: herstellen van een keizersnede.

Een keizersnede is niet zomaar iets, weten we anno 2022 wel. De baby komt immers via een chirurgische snee in de buikwand naar buiten: een grote buikoperatie dus. Een aantal dagen bedrust en minimaal zes weken lichamelijk herstel, luidt het algemene advies. ,,Maar: het is heel goed om te beseffen dat de ene keizersnede de andere niet is en het herstel dus ook per vrouw verschillend is”, zegt gynaecoloog Liesbeth Scheepers van het MUMC in Maastricht.

Quote Net moeder zijn roept gevoelens op van het verlies van je eigen ik. Dat is niet gek Liesbeth Scheepers, gynaecoloog

Verwachtingspatroon

Zo verloopt het herstel na een geplande keizersnede volgens de gynaecoloog over het algemeen wat soepeler dan na een ongeplande keizersnede. ,,Dat heeft niet alleen te maken met het risico op complicaties bij een ongeplande keizersnede; dat is groter dan bij geplande keizersneden. Ook het verwachtingspatroon speelt een rol. Bij een geplande keizersnede weet je wat je te wachten staat, terwijl bij een ongeplande keizersnede acuut veel emoties komen kijken. 20 procent van de vrouwen die aan een eerste bevalling begint, eindigt met een keizersnede. En toch rekent niemand erop en ontstaat daardoor de kans op een nare ervaring of een trauma”, aldus Scheepers. ,,Bereid je daarom goed voor; stel je vragen vooraf aan de verloskundige of gynaecoloog.”

Die psychische impact heeft vervolgens ook weer zijn uitwerking op het herstel. ,,Als je totaal geen rekening hebt gehouden met de kans dat je bevalling misschien wel eens een keizersnede zou worden, kan dat heel teleurstellend zijn voor vrouwen. In onze cultuur heerst helaas nog steeds het idee dat een vaginale bevalling het meest ideale is, dat je faalt als dat niet zou lukken. Daar moeten we echt vanaf”, zegt de gynaecoloog. ,,Zit je daardoor na een keizersnede niet lekker in je vel, dan duurt het lichamelijke herstel ook langer.”

Scheepers benadrukt dat het de eerste dagen na een keizersnede of een natuurlijke bevalling heel gangbaar is om psychisch van slag te zijn. ,,Want een buikoperatie, gepland of niet, is zwaar. Maar na een bevalling voelt het ook alsof je onder een bus hebt gelegen, laten we eerlijk zijn. Er is ook meteen een klein kindje waar je non-stop voor moet zorgen, je moet jezelf aan de kant zetten, je slaapt amper: dat is heel wat, en heeft natuurlijk zo z’n invloed op hoe je lichaam weer herstelt. Bij de ene meer dan bij de ander.’’

Niet oordelen

Mild zijn voor jezelf en de tijd nemen is volgens Scheepers het beste advies in je herstelperiode. ,,Dat geldt voor je fysieke herstel, maar zeker ook voor je mentale herstel. Net moeder zijn roept gevoelens op van het verlies van je eigen ik. Dat is niet gek. Veel vrouwen ervaren hun lichaam even niet meer als dat van henzelf”, vertelt ze. ,,Daarbij komt lichamelijke pijn na de keizersnede, het niet kunnen tillen de eerste weken, mogelijk een gevoelloze plek rond het litteken. Ook als je bevallen bent kan de pijn en littekenvorming vervelend zijn en tijd kosten; maak het jezelf niet te zwaar met allerlei oordelen. Ieder herstel heeft z’n eigen vorm.’’

