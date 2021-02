Gender reveal party gaat mis: aanstaande vader (28) overlijdt bij explosie

Tijdens de voorbereiding van een gender reveal party, waarbij het geslacht van een baby wordt onthuld, is het zondag in Amerika helemaal misgegaan. Een aanstaande vader (28) uit New York kwam om het leven toen een zelfgebouwd apparaat dat blauwe en roze rook kan ontwikkelen ineens ontplofte. Zijn broer (27) raakte zwaargewond.

Christopher Pekny organiseerde zondag een gender reveal party om het geslacht van zijn toekomstige kindje bekend te maken. Samen met zijn 27-jarige broer Michael knutselde hij ‘s ochtends een apparaat in elkaar dat blauwe of roze rook kon ontwikkelen. Tijdens het bouwen van het toestel in de garage van Christopher ging het helemaal mis.

Om nog onbekende reden ontplofte het apparaat plotseling en raakte Michael zwaargewond, Christopher overleefde het incident niet. ,,Mijn broers Michael en Chris waren ongelofelijk close”, vertelt Peter Pekny, de oudste broer, aan The Washington Post. ,,Ze waren altijd samen, maar dan ook écht altijd. De afgelopen nachten kon ik niet slapen en hoopte ik dat het allemaal een misverstand zou zijn, maar niet is minder waar. Het is de harde realiteit.”

De bedenker van de gender reveal party? Die heeft spijt. ,,Het is letterlijk een gekkenhuis geworden", zegt de grondlegger. Lees haar verhaal op Kek Mama.

,,Christopher was een enthousiaste jongen die van de natuur hield. Hij was altijd op pad om te vissen”, gaat Peter verder. ,,Hij was helemaal klaar om zich te settelen en zo blij om vader te worden. Dit had niet mogen gebeuren.” Michael moest ondertussen een zware operatie aan zijn knie ondergaan die volledig was verbrijzeld. ,,Artsen kunnen misschien wel zijn been herstellen, maar niet zijn gebroken hart”, zegt Peter.

Niet zonder gevaar

De afgelopen jaren zijn gender reveal party’s flink in opmars. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa wordt het fenomeen steeds populairder. Mensen bedenken van alles om het geslacht van hun baby aan te kondigen: van ballonnen gevuld met verf tot gekleurde cupcakes. Anderen gaan nog een stapje verder: kanonnen of vliegtuigjes met blauwe of roze rook.

Het is overigens niet de eerste keer dat een gender reveal party volledig uit de hand loopt. Eerder deze maand kwam een man uit Michigan om het leven toen een toestel met explosieve stof ontplofte. Twee jaar geleden stierf een aanstaande grootmoeder in Iowa nadat granaatscherven van een zelfgemaakt explosief haar borst doorboorden.

Gender reveal party’s veroorzaakten ook al meerdere bosbranden. Zo verdween vorig jaar meer dan 22.000 hectare bos in El Dorado Ranch Park in Californië toen tijdens zo’n party een rookmachine werd gebruikt. Een brandweerman kwam om het leven tijdens de interventie. In april 2017 wilde een man in de staat Arizona het geslacht van zijn baby laten zien door middel van een explosieve stof: 45.000 hectare bos ging toen in vlammen op, een oppervlakte van ongeveer 65.000 voetbalvelden.