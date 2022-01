Gesloten jeugdzorg moet helemaal stoppen: ‘Het is vrijheidsberoving’

Als een kind uit huis wordt geplaatst, zijn er in Nederland verschillende opvangmogelijkheden. Zo kan een kind naar een pleeggezin, een open jeugdzorginstelling of een gesloten jeugdzorginstelling. In het laatste geval mag het kind - tussen de 11 en 18 jaar - voor enkele maanden niet naar buiten en mag bijvoorbeeld zijn telefoon worden afgepakt.

,,Het is een laatste redmiddel”, vertelt jeugdrechtadvocaat Maarten van de Weerd van advocatenbureau ESW advocaten. ,,Het gebeurt bij minderjarigen met ernstige gedragsproblematiek of wanneer ze bijvoorbeeld suïcidaal zijn en dus een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen.”

Langdurige vrijheidsberoving

In 2020 zaten ruim 1800 jongeren voor korte of langere tijd in de gesloten jeugdzorg. Dit gaat niet zonder tussenkomst van de rechter. ,,De vrijheid van deze jongeren wordt ontnomen en dat mag niet zomaar. Daar moet een rechter over beslissen”, zegt Van de Weerd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor jongeren die bij hun verkeerde vrienden vandaan moeten blijven of slachtoffers van loverboys. ,,Het probleem is dat ze hier vaak niet de juiste behandeling krijgen. Ze worden langdurig opgesloten, terwijl de behandeling vaak niet snel wordt opgestart of niet effectief is. En dat terwijl de vrijheidsberoving eigenlijk zo kort mogelijk moet zijn.”

Extra psychische klachten

Vanwege het gebrek aan de juiste behandeling is Stichting Het Vergeten Kind een petitie gestart om de gesloten jeugdzorg te sluiten. ,,De jongeren vertonen moeilijk gedrag, daar zijn we ons zeker bewust van. Maar deze vorm van zorg is niet de oplossing. Het maakt de problemen alleen maar groter”, vertelt Margot Ende-van den Broek, algemeen directeur van Het Vergeten Kind. Uit onderzoek van de stichting blijkt dat de meeste jongeren beschadigd uit de jeugdzorg komen.

Het Vergeten Kind sprak voor het onderzoek met 37 jongeren die tussen 2015 en 2021 in de gesloten jeugdzorg zaten. Van hen bleek 76 procent er psychische klachten bij te hebben gekregen. ,,Ze worden op de grond geduwd als ze zich misdragen of in een isoleercel geplaatst. In de gesloten jeugdzorg mogen de begeleiders elke handeling toepassen, als dat nodig is. Ze hebben carte blanche”, aldus Ende-van den Broek. ,,In de jeugdgevangenis hebben de jongeren meer rechten dan in de gesloten jeugdzorg.”

Als voorbeeld geeft de algemeen directeur een meisje met suïcidale gedachten.,,Ze heeft bijna een jaar lang in de isoleercel gezeten, zodat ze zichzelf niets kon aandoen. Maar wat je precies niet moet doen, is zo’n jongere alleen laten met haar gedachten.” En zij is niet de enige. Tussen 2015 en 2021 kwam 78 procent in de isoleercel terecht. ,,Het idee is dat ze hier kalmeren, maar ze zien het als straf”, vertelt Ende-van den Broek.

Kindermishandeling komt helaas veel voor. Het kan gaan om fysieke mishandeling, maar ook seksueel misbruik en emotionele verwaarlozing vallen onder kindermishandeling. Wat kun je doen als je vermoedt dat een kind wordt mishandeld? Lees het op Ouders van Nu.

Onmogelijke taak

Voor de duidelijkheid, Ende- van den Broek wil niet de schuld leggen bij de hulpverleners. ,,Die hebben een onmogelijke taak in een onmogelijk systeem. De jongeren luisteren vaak niet meer en als je in je eentje tegenover een grote groep staat, dan moet je heftige maatregelen nemen.” Hulpverleners willen volgens haar ook niets liever dan dat de jongeren geholpen worden. ,,Maar dit is niet de manier.”

Jeugdrechtadvocaat Van de Weerd legt uit dat hij zelf niet snel voor gesloten jeugdzorg zou pleiten. ,,Als je er eenmaal inzit worden de problemen meestal niet opgelost. Het enige tijdelijke effect is dat de jongeren of de omgeving op dat moment stabiel en veilig is, maar er is geen kwaliteit van zorg.”

Quote Als ze eenmaal uit huis worden geplaatst, is de realiteit nu dat de vaste basis is verdwenen. Dan zien ze vaak zes verschil­len­de instellin­gen in een paar jaar Margot Ende-van den Broek, algemeen directeur van Het Vergeten Kind

Dus pleit Het Vergeten Kind ervoor om de gesloten jeugdzorg helemaal te sluiten. ,,Door de bejegening in de gesloten jeugdzorg gaan kinderen zichzelf als het probleem zien, terwijl ze zo zijn geworden door externe omstandigheden, niet omdat ze zelf zo in elkaar zitten.”

‘Begin met ambulante zorg’

Dit kan opgelost worden door hen meer continuïteit te bieden en een vaste woonplek. Het liefst gewoon bij de ouders thuis. ,,Begin dus bij ambulante zorg binnen het gezin. Zorg dat ze daar al geholpen worden. Als ze eenmaal uit huis worden geplaatst, is de realiteit nu dat de vaste basis is verdwenen. Dan zien ze vaak zes verschillende instellingen in een paar jaar. Dat moet echt anders.”

Er moet dus volgens de stichting veel veranderd worden binnen de jeugdzorg. ,,Er zijn fouten gemaakt. Daar zijn deze kinderen de dupe van, maar laat het niet de toekomstige kinderen overkomen”, besluit Ende- van den Broek.

