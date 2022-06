Getest: Dit is het beste autostoeltje met Isofix voor baby’s én peuters

Binnen Nederland moeten kinderen tot 135 cm lang (ongeveer 9 jaar oud) in de auto verplicht in een autostoeltje zitten. Daarom zijn autostoeltjes er in verschillende soorten en maten. Je hebt babystoeltjes, peuterstoeltjes en kinderstoeltjes. Maar er zijn ook modellen die je langer kunt gebruiken en die bijvoorbeeld zowel voor baby’s als voor peuters zijn.

De Consumentenbond test verschillende soorten autostoeltjes op onder meer veiligheid en gebruiksgemak. De test van de Consumentenbond is uitgebreider dan de wettelijke toelatingstest. In totaal zijn er meer dan 195 autostoeltjes getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

De categorie baby/peuterstoeltjes is een groep waarbij je het stoeltje langer kunt gebruiken. Het is zowel geschikt voor baby’s als peuters. Ze zijn geschikt voor kinderen tot zo’n 4 jaar oud. Deze stoeltjes hebben geen draagbeugel om het stoeltje met kind en al in en uit de auto te halen.

Bij de 25 geteste baby/peuterstoeltjes met Isofix-bevestiging komt een stoeltje van Joie als Beste uit de Test. Door de gunstige prijs is dit stoeltje tegelijk ook de Beste Koop. Een stoeltje van Maxi-Cosi scoort ook goed en is een interessant alternatief.

De Joie valt op doordat het een stoeltje is dat je alleen achteruitkijkend kunt gebruiken. De meeste stoeltjes in deze categorie kun je zowel achteruitkijkend als vooruitkijkend gebruiken. De bescherming die het stoeltje biedt bij botsingen is zeer goed. En hij is makkelijk in het gebruik. Handig is bijvoorbeeld dat je het stoeltje zijwaarts kunt draaien, zodat je je kind er makkelijk inzet of uithaalt. Het vastgespen werkt ook eenvoudig. De stoelhoes kun je eraf halen en mag in de wasmachine. Het stoeltje zelf biedt veel comfort voor je kind. De zitpositie is goed en je kind heeft voldoende ruimte.

Er zijn ook enkele minpunten. Het stoeltje is erg zwaar en groot en neemt behoorlijk wat ruimte in beslag op de achterbank. Vastzetten in de auto gaat wat lastig. Je kind heeft wat beperkt zicht naar buiten en de ondersteuning bij de benen zou iets beter kunnen.

Het grootste verschil met de Joie is dat dit stoeltje zowel vooruitkijkend als achteruitkijkend kan worden gebruikt. Verder scoort de Joie iets beter op veiligheid en gebruiksgemak. Maar verder doen de stoeltjes niet veel voor elkaar onder.

De bescherming die dit stoeltje biedt is goed. Het gebruiksgemak is ook goed. Net als bij de Joie kun je dit stoeltje zijwaarts draaien bij het inzetten en uithalen van je kind.

Vastgespen van je kind gaat eenvoudig en de stoelhoes kan eraf en mag in de wasmachine. Het stoeltje is ook comfortabel voor je kind en biedt goed beenondersteuning.

Maar net als bij de Joie heeft ook dit model enkele nadelen. Je kunt het stoeltje iets minder stevig vastzetten aan de autostoel. Ook is het stoeltje vrij zwaar en werkt het vastzetten wat lastig. Je kind heeft, net als bij de Joie, wat beperkt zicht naar buiten. En als laatste is het eraf halen en erop zetten van de stoelhoes een lastig klusje.

