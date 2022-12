Guus had bijna 30 jaar pleegkinderen over de vloer. Nu heeft ze alleen stilte om haar heen

MET VIDEO Jennifer bevalt in coma van piepkleine Vajén en toch reageert haar lichaam op het kindje

Het beeld is aangrijpend én ontroerend. Pas vijf dagen oud en veel te vroeg geboren wordt Vajén voor het eerst naar haar moeder gebracht. Maar Jennifer ligt in coma en weet niet dat zij al geboren is. Als Vajén op haar borst ligt, gebeurt iets bijzonders: een traan glipt uit haar gesloten ogen over haar wang. Een wondertje. ,,Dat was het zeker.”

18 december