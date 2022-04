Het hele jaar paaseieren: beschilderde ‘happy stones’ wachten op gelukkige vinder

Een happy stone is eigenlijk net een paasei, vertelt Gerlinde Melissen van knutselwinkel Zusjes Hobbyhoekje in Ede. ,,Het zijn stenen, maar je versiert ze met water- of acrylverf. En net als eieren worden ze beschilderd en verstopt.” Maar terwijl Pasen maar één keer per jaar plaatsvindt, kun je de happy stones in elk seizoen tegenkomen. ,,Je kunt dit het hele jaar doen. En iedereen mag meedoen, jong en oud. Soms worden stenen achtergelaten door kleuters, en soms door volwassenen die er heel veel werk in steken. Ik doe het zelf ook.”

En Melissen is absoluut niet eenzaam in haar hobby, want de afgelopen jaren worden er duizenden stenen in Nederland achtergelaten. In bossen en parken, maar ook op fietsen, muurtjes en andere openbare plekken. Je kunt ze overal tegenkomen, zolang je jouw ogen maar openhoudt.

Sociale stenen

De oorsprong van deze vrolijke stenen ligt waarschijnlijk in Amerika, waar een vrouw genaamd Megan Murphy in 2015 een steen met een positieve boodschap op het strand achterlaat. Haar vriendinnen vinden het leuk, en hieruit ontstaat The Kindness Rock Project. In Nederland krijgt het fenomeen pas echt voeten aan de grond in 2020, wanneer het hele land de eerste lockdown ingaat.

,,Voor mij begon het toen ik mijn eerste steen vond", vertelt Marjon Deen, oprichter van de Faceboekgroep Happy Stones Nederland. ,,Ik schilderde al voor mijn eigen plezier, maar dacht dat het leuk zou zijn om dat op stenen te doen die iemand anders kan vinden en delen.” Dat delen is een essentieel onderdeel van het spel en vindt vooral online plaats. Op Facebook en andere social media posten mensen de stenen die zij versierd hebben. En wanneer je een steen in het wild vindt, kun je die online posten zodat de maker weet dat het kunstwerk goed terecht is gekomen.

,,Die interactie maakt het echt heel leuk", zegt Deen. ,,Alleen verbaasde ik mij er in het begin over dat er wel heel veel regionale groepen waren, maar niet echt een landelijke. Waar kun je dan terrecht als je bijvoorbeeld op vakantie een steen achterlaat of tegenkomt?” Daarom begon ze haar eigen groep, die ondertussen zo'n 2.500 leden heeft.

De wilde natuur in

Zelf schildert Deen graag dieren op haar stenen: ,,Voor vrienden en familie maak ik vaak stenen huidieren, vooral honden en paarden. Maar ik heb ook twee komische personages die ik vaak teken.” Wie zelf een poging wil doen, heeft volgens Deen weinig nodig om te beginnen. ,,Neem een steen en maak die goed schoon en droog. Breng daarna een laagje grondverf aan, en versier vervolgens met acrylverf. Maak het af met twee of drie lagen en de steen kan in de buitenlucht ongeveer een jaar meegaan. En kijk rond op Facebook of er een lokale groep is. Daar kun je ook heel veel advies vragen.”

Wel is het belangrijk om te onthouden dat stenen die je in de natuur achterlaat, daar geen schade mogen aanbrengen: ,,Daarom gebruik ik geen glitter of andere dingen die los kunnen laten en zorg ik met lak dat de verf niet afbladert.”