Het legenestsyndroom: ‘Misschien is het geen echt verdriet, maar wel hartzeer’

Als je kinderen uitvliegen, is dat een heel dubbel gevoel’’, ervaart Esther Goedegebuure (52), moeder van twee studerende zoons en een schoolgaande dochter ,,Je bent blij dat je ze onafhankelijk genoeg hebt afgeleverd om de wijde wereld in te trekken en gunt ze een geweldige studententijd. Tegelijkertijd is het een rouwproces. Ik mis ze. En ik mis ons gezin zoals het was. Die heerlijke bubbel waar we altijd in zaten is uiteengespat.’’